2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
17:20 | 02 октября
Саратовская область приняла участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
16:18 | 02 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
15:15 | 02 октября
В Саратове пройдет Региональный практикум по развитию промышленного туризма
14:14 | 02 октября
Трамвай — связующее звено между прошлым и будущим: состоялась премьера проекта «Проводники»
13:30 | 02 октября
Жители Новороссии со слезами на глазах завидуют саратовцам, которым построят новую школу
13:11 | 02 октября
Саратовская делегация приняла участие в Российской креативной неделе
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
В Саратове пройдет Региональный практикум по развитию промышленного туризма

В Саратове пройдет Региональный практикум по развитию промышленного туризма


Состоялось заседание Общественного совета при министерстве инвестиционной политики Саратовской области под председательством Александра Степанова. Ключевыми темами встречи стали результаты инвестиционного развития региона за первые шесть месяцев текущего года.

Министр Александр Марченко рассказал о прошедшем форуме креативных индустрий «Креативный Саратов».

Члены Общественного совета поделились впечатлениями от участия в форуме, отметив его высокую значимость для формирования современного имиджа региона и развития его инвестиционного потенциала. Было подчеркнуто, что развитие креативного сектора – это не только культурный, но и весомый экономический актив.

Кроме того, министр пригласил собравшихся на Региональный практикум по развитию промышленного туризма, который состоится 3 октября.

«У нас в регионе уже 28 предприятий подключились к развитию промышленного туризма. Информацию о существующих маршрутах можно найти на Инвестиционном портале Саратовской области. Промтуризм актуален не только для обычных туристов, но и для тех, кто хотел бы работать на предприятиях или только задумывается над выбором профессии. Это отличный способ познакомиться с условиями труда и производственным процессом», – рассказал Александр Марченко.