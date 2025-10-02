В Саратове пройдет Региональный практикум по развитию промышленного туризма

просмотров: 71

Состоялось заседание Общественного совета при министерстве инвестиционной политики Саратовской области под председательством Александра Степанова. Ключевыми темами встречи стали результаты инвестиционного развития региона за первые шесть месяцев текущего года.Министр Александр Марченко рассказал о прошедшем форуме креативных индустрий «Креативный Саратов».Члены Общественного совета поделились впечатлениями от участия в форуме, отметив его высокую значимость для формирования современного имиджа региона и развития его инвестиционного потенциала. Было подчеркнуто, что развитие креативного сектора – это не только культурный, но и весомый экономический актив.Кроме того, министр пригласил собравшихся на Региональный практикум по развитию промышленного туризма, который состоится 3 октября.«У нас в регионе уже 28 предприятий подключились к развитию промышленного туризма. Информацию о существующих маршрутах можно найти на Инвестиционном портале Саратовской области. Промтуризм актуален не только для обычных туристов, но и для тех, кто хотел бы работать на предприятиях или только задумывается над выбором профессии. Это отличный способ познакомиться с условиями труда и производственным процессом», – рассказал Александр Марченко.