Трамвай — связующее звено между прошлым и будущим: состоялась премьера проекта «Проводники»

В Саратове состоялась премьера социокультурного проекта «Проводники», объединяющего творческие инициативы жителей с улучшением городской инфраструктуры при поддержке ВЭБ.РФ, администрации Саратова, Правительства региона.Проект «Проводники» через новые трамваи в городе объединил креативные индустрии Саратова. Истории и инициативы жителей стали основой для многочисленных культурных событий города, о которых участники рассказали на премьере проекта в Технопарке «Саратов Диджитал».Церемония началась с аудиовизуального перформанса авторства саратовцев, хореографа Дианы Вайловой и композитора Вадима Генина, созданного с использованием звуков трамвая и трамвайного депо.В рамках проекта «Проводники» стал доступен аудиогид, в котором известные саратовцы озвучили истории о городе по маршрутам скоростных трамваев №8 и №9. Среди участников аудиогида —Народный артист РФ Евгений Миронов и Заслуженный артист России Максим Матвеев, популярные музыканты из группы Beautiful Boys. На протяжении всего проекта жители активно участвовали в авторских экскурсиях на электротранспорте от краеведа Дениса Жабкина. Этот формат будет продолжен, и следующие экскурсии запланированы на выходные дни — 5 и 12 октября 2025 года.На стене бывшей «Табачной фабрики Штафа» по ул. Степана Разина участники проекта «Проводники» создали граффити площадью 72 кв. метра «История саратовского трамвая от конки до скоростного». Рассмотреть произведение можно из окна автомобиля или нового трамвая. Работу создали художники Олег Зябкин и Олег Куц.Отдельным художественным событием стала фотовыставка «Сквозь окно трамвая». По словам куратора фотопроекта Пелагеи Кабановой, в нем приняли участие 6 фотохудожников города. Создано более 150 работ, они отличаются разнообразием: от портретов пассажиров до переосмысленных урбанистических пейзажей.Аудиоподкаст «Я дома», созданный в рамках проекта, доступен на сайте https://creative-saratov.ru и на популярных аудиоплатформах. Там жители Саратова делятся историями, за что любят свою малую родину и почему не уезжают покорять мегаполисы.От госкорпорации ВЭБ.РФ проект открыли исполнительный директор Валерий Снежко и директор – руководитель направления социокультурных программ Олег Ракитов. «Социокультурный проект «Проводники», реализованный ВЭБ.РФ совместно с жителями Саратова, показывает, что обновление городской инфраструктуры — это не только про транспорт, но и про новые культурные практики. Скоростной трамвай стал полноценным участником культурной жизни города. И, в первую очередь, это случилось благодаря тому, что в создании проекта участвовали жители и креативные индустрии Саратова», — отметил Олег Ракитов.Министр транспорта региона Николай Сергеев подчеркнул: «Модернизация саратовского электротранспорта — это не только новые пути и подвижной состав, но и реальное повышение качества городской жизни. Уже запущены обновлённые маршруты №6, 8 и 9. Важно, что вместе с инфраструктурой появляются культурные инициативы — такие проекты, как «Проводники», делают транспорт не просто средством передвижения, а частью современной городской среды».«Сегодня в Саратове представители разных направлений креативных индустрий благодаря проекту «Проводники» работают вместе. Музыка, визуальное искусство, хореография и краеведение объединяются в единое культурное полотно. Это сотрудничество не только обогащает творческую жизнь города, но и даёт возможность каждому жителю взглянуть на Саратов по-новому», — поделился руководитель проекта «Проводники» Дмитрий Шаров.Напомним, социокультурный проект «Проводники» сопровождает процесс модернизации городского общественного электротранспорта в Саратове. На сегодняшний день движение открыто на маршрутах №№ 6, 8 и 9. Саратовская область является одним из 9 регионов-участников программы комплексного развития электрического транспорта.