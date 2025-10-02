В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки

просмотров: 61

В Хвалынске в этом году преобразились три общественные территории. Это произошло благодаря участию региона в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Так, продолжилось благоустройство общественной территории «Яблочный базар». Здесь поставили теплые торговые павильоны, где можно купить знаменитые хвалынские яблоки, оригинальный арт-объект, освещение. Также в Хвалынске провели благоустройство детской площадки и автостоянки в районе хоккейной площадки. Там для детей поставили новое спортивное оборудование, освещение, систему видеонаблюдения, сделали раздевалку. И, наконец, в пос. Южный появилась новая спортивная баскетбольно-футбольная площадка.«Благодаря федеральной программе в этом году в Саратовской области уже благоустроили 82 общественных и 59 дворовых территорий, а всего в этом году преобразятся 168 общественных и дворовых территорий. Важно, что речь идет о локациях, которые сами граждане выбрали в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.