2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки

Новости
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки


В Хвалынске в этом году преобразились три общественные территории. Это произошло благодаря участию региона в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Так, продолжилось благоустройство общественной территории «Яблочный базар». Здесь поставили теплые торговые павильоны, где можно купить знаменитые хвалынские яблоки, оригинальный арт-объект, освещение. Также в Хвалынске провели благоустройство детской площадки и автостоянки в районе хоккейной площадки. Там для детей поставили новое спортивное оборудование, освещение, систему видеонаблюдения, сделали раздевалку. И, наконец, в пос. Южный появилась новая спортивная баскетбольно-футбольная площадка.

«Благодаря федеральной программе в этом году в Саратовской области уже благоустроили 82 общественных и 59 дворовых территорий, а всего в этом году преобразятся 168 общественных и дворовых территорий. Важно, что речь идет о локациях, которые сами граждане выбрали в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.