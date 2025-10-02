Саратовская делегация приняла участие в Российской креативной неделе

просмотров: 95

Сотрудники министерства инвестиционной политики и Корпорации развития Саратовской области приняли участие в форуме-фестивале «Российская креативная неделя», который проходил в Москве с 25 по 27 сентября.Мероприятие собрало на своей площадке тысячи представителей креативного бизнеса, государственных институтов развития, федеральных и региональных экспертов.В рамках деловой программы участники посетили стратегические сессии, посвященные развитию креативной экономики в регионах, обсуждали гастрономию как драйвер социально-экономического развития территории, развитие локальных брендов до экспорта креативных продуктов, российскую фэшн-индустрию 2035 и результаты системного развития креативных индустрий в регионах.Напомним, министерство инвестиционной политики является уполномоченным органом в регионе по развитию креативных индустрий, а Корпорация развития – опорной организацией.