2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Уборочная кампания продолжается. Саратовская область продолжает удерживать лидерство в ПФО по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур.

«На сегодняшний день валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4,8 млн тонн, что выше прошлогоднего показателя на аналогичную дату на миллион тонн.

Свыше 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии 15 районов, свыше 200 – 4 (Екатериновского, Пугачевского, Балашовского, Ершовского), свыше 300 – Калининского.

Осталось убрать 166 тыс. га зерновых, из них кукурузы на зерно - 128 тыс. га.

План в 5 миллионов тонн зерна, доведенный до Саратовской области Министерством сельского хозяйства РФ, будет выполнен.

С учетом внутреннего потребления, реализации и прогноза производства риска по размещению собранного урожая зерна не просматривается», - рассказал заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.