Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее

Уборочная кампания продолжается. Саратовская область продолжает удерживать лидерство в ПФО по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур.«На сегодняшний день валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4,8 млн тонн, что выше прошлогоднего показателя на аналогичную дату на миллион тонн.Свыше 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии 15 районов, свыше 200 – 4 (Екатериновского, Пугачевского, Балашовского, Ершовского), свыше 300 – Калининского.Осталось убрать 166 тыс. га зерновых, из них кукурузы на зерно - 128 тыс. га.План в 5 миллионов тонн зерна, доведенный до Саратовской области Министерством сельского хозяйства РФ, будет выполнен.С учетом внутреннего потребления, реализации и прогноза производства риска по размещению собранного урожая зерна не просматривается», - рассказал заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.