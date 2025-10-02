Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые

просмотров: 80

28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности. За три дня в 11 регионах нашей страны, а также впервые за рубежом — в Абхазии — с молодежью встретились 145 лекторов. Выдающиеся люди из разных сфер рассказали о прошлом, настоящем и будущем отрасли, которая олицетворяет технологическую мощь России и является надежной основой обороноспособности, национальной безопасности и государственного суверенитета.Очно к марафону, который прошел при поддержке ГК «Росатом», присоединились более 25 тысяч молодых людей из 57 стран, из них почти 4000 ребят присутствовали на площадках в Москве, Нижнем Новгороде и Саранске. Саратовскую область представляли девять школьников, студентов и преподавателей из Саратова, Энгельса, Красного Кута, Дергачей, среди них лекторы Российского общества «Знание» из СГУ, СГЮА, СГМУ, Педагогического колледжа.В Приволжском федеральном округе главное просветительское событие страны прошло в Нижегородской области и Республике Мордовия. Участников марафона поприветствовал Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.Перед молодежью выступили государственные деятели, ученые, герои страны, военные корреспонденты, олимпийские чемпионы и мастера культуры.С лекцией выступил заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Он рассказал о промышленном потенциале и тех возможностях, которые открываются для молодежи. По словам лектора, в ПФО традиционно развито автомобильное машиностроение, авиакосмическая отрасль, в округе много предприятий в сфере электроэнергетики, нефтехимии, металлургии и, конечно, атомной промышленности. Олег Машковцев подчеркнул, что Республика Удмуртия, Ульяновская, Саратовская, Пензенская, Нижегородская области — регионы, где работают крупные предприятия атомной промышленности, а потому в ПФО всегда будут востребованы специалисты атомпрома. В свою очередь «Росатом» реализует программы поддержки молодежи, чтобы молодые люди стремились жить и работать в родном регионе.Марафон Знание.Первые традиционно проходил три дня и охватывал всю страну.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе