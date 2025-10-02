2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые

Новости
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые


28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности. За три дня в 11 регионах нашей страны, а также впервые за рубежом — в Абхазии — с молодежью встретились 145 лекторов. Выдающиеся люди из разных сфер рассказали о прошлом, настоящем и будущем отрасли, которая олицетворяет технологическую мощь России и является надежной основой обороноспособности, национальной безопасности и государственного суверенитета.

Очно к марафону, который прошел при поддержке ГК «Росатом», присоединились более 25 тысяч молодых людей из 57 стран, из них почти 4000 ребят присутствовали на площадках в Москве, Нижнем Новгороде и Саранске. Саратовскую область представляли девять школьников, студентов и преподавателей из Саратова, Энгельса, Красного Кута, Дергачей, среди них лекторы Российского общества «Знание» из СГУ, СГЮА, СГМУ, Педагогического колледжа.

В Приволжском федеральном округе главное просветительское событие страны прошло в Нижегородской области и Республике Мордовия. Участников марафона поприветствовал Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Перед молодежью выступили государственные деятели, ученые, герои страны, военные корреспонденты, олимпийские чемпионы и мастера культуры.

С лекцией выступил заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Он рассказал о промышленном потенциале и тех возможностях, которые открываются для молодежи. По словам лектора, в ПФО традиционно развито автомобильное машиностроение, авиакосмическая отрасль, в округе много предприятий в сфере электроэнергетики, нефтехимии, металлургии и, конечно, атомной промышленности. Олег Машковцев подчеркнул, что Республика Удмуртия, Ульяновская, Саратовская, Пензенская, Нижегородская области — регионы, где работают крупные предприятия атомной промышленности, а потому в ПФО всегда будут востребованы специалисты атомпрома. В свою очередь «Росатом» реализует программы поддержки молодежи, чтобы молодые люди стремились жить и работать в родном регионе.

Марафон Знание.Первые традиционно проходил три дня и охватывал всю страну.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе