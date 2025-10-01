Общественник Борис Кайданов поддержал выделение дополнительных средств на брутто-маршруты
На заседании Саратовской областной Думы 24 сентября были внесены поправки в региональный бюджет, где 100 млн рублей выделено на возмещение расходов по перевозке пассажиров по брутто-контрактам. Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина, на брутто-контракты было переведено 4 востребованных маршрута: №11А, №6А, №11А и №18А.
«Брутто-маршруты представляют собой эффективную модель организации пассажирских перевозок, при которой перевозчики получают фиксированную оплату за выполнение условий контракта, включая качество и количество услуг. Эта система позволяет улучшить планирование маршрутов, повысить надежность и стабильность транспортного обслуживания, а также обеспечить прозрачность в расходах бюджета. Внедрение брутто-контрактов способствует более эффективному контролю за работой перевозчиков и позволяет оперативно реагировать на изменения в потребностях пассажиров. Регулируемые тарифы являются внушительным подспорьем для перевозчиков и гарантией качественного выполнения своих обязательств перед жителями. Обязательное соблюдение условий договора помогает власти контролировать работу маршрутов, а перевозчикам – быть уверенными в будущем. Радует, что благодаря поддержке областной власти, появляется возможность решить вопрос с общественным транспортом в городе и оптимизировать», – подчеркнул заслуженный работник транспортной отрасли Борис Кайданов.
