1 октября 2025 СРЕДА
Новости
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
19:00 | 01 октября
Общественник Борис Кайданов поддержал выделение дополнительных средств на брутто-маршруты
18:43 | 01 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
18:43 | 01 октября
Школьники начали сбор материалов для музея СВО новой школы в Ленинском районе
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественник Борис Кайданов поддержал выделение дополнительных средств на брутто-маршруты

Новости
На заседании Саратовской областной Думы 24 сентября были внесены поправки в региональный бюджет, где 100 млн рублей выделено на возмещение расходов по перевозке пассажиров по брутто-контрактам. Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина, на брутто-контракты было переведено 4 востребованных маршрута: №11А, №6А, №11А и №18А.

 
«Брутто-маршруты представляют собой эффективную модель организации пассажирских перевозок, при которой перевозчики получают фиксированную оплату за выполнение условий контракта, включая качество и количество услуг. Эта система позволяет улучшить планирование маршрутов, повысить надежность и стабильность транспортного обслуживания, а также обеспечить прозрачность в расходах бюджета. Внедрение брутто-контрактов способствует более эффективному контролю за работой перевозчиков и позволяет оперативно реагировать на изменения в потребностях пассажиров. Регулируемые тарифы являются внушительным подспорьем для перевозчиков и гарантией качественного выполнения своих обязательств перед жителями. Обязательное соблюдение условий договора помогает власти контролировать работу маршрутов, а перевозчикам – быть уверенными в будущем. Радует, что благодаря поддержке областной власти, появляется возможность решить вопрос с общественным транспортом в городе и оптимизировать», – подчеркнул заслуженный работник транспортной отрасли Борис Кайданов.