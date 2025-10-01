В Энгельсе расселят еще шесть домов

просмотров: 101

На встрече первый заместитель главы администрации Евгений Шпольский проинформировал жителей указанных домов, что Саратовская область в числе 11 субъектов РФ, которая получила денежные средства на переселение из аварийного жилфонда. Благодаря поддержке Губернатора Романа Бусаргина МКД в Энгельсе расселят до конца следующего года.В течение ближайших двух недель планируется отыграть конкурсные процедуры по закупке квартир. После завершения аукционов будет официальная информация в телеграм-каналах Главы Энгельсского района https://t.me/leonovmg и «Новости Энгельсского района» https://t.me/engels_administratsia по адресам домов для расселения, кроме того, жителей уведомят по телефону. Дома для переселенцев будут предоставляться в границах МО г. Энгельс с отделкой жилых помещений, площадь новых жилых помещений будет равнозначна размеру старых.Гражданам раздали памятки и письма-уведомления, дали разъяснения по необходимым документам и процедурам. Жителям, в чьих семьях есть члены с инвалидностью и рекомендацией предоставления жилого помещения не выше второго этажа, рекомендовали предоставить все необходимые документы в управление по жилищным вопросам в возможно короткие сроки (по адресу: пл. Свободы, 1а).