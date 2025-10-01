1 октября 2025 СРЕДА
Новости
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
19:00 | 01 октября
Общественник Борис Кайданов поддержал выделение дополнительных средств на брутто-маршруты
18:43 | 01 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
18:43 | 01 октября
Школьники начали сбор материалов для музея СВО новой школы в Ленинском районе
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
Это аварийные дома, вошедшие в третий этап муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2022-2027 годах». МКД расположены в Энгельсе по улицам М. Расковой, д.15,16,17; Одесской, д.73, Тургенева, д.47, Полиграфической, д.79 – это 44 жилых помещения.



На встрече первый заместитель главы администрации Евгений Шпольский проинформировал жителей указанных домов, что Саратовская область в числе 11 субъектов РФ, которая получила денежные средства на переселение из аварийного жилфонда. Благодаря поддержке Губернатора Романа Бусаргина МКД в Энгельсе расселят до конца следующего года.

В течение ближайших двух недель планируется отыграть конкурсные процедуры по закупке квартир. После завершения аукционов будет официальная информация в телеграм-каналах Главы Энгельсского района https://t.me/leonovmg и «Новости Энгельсского района» https://t.me/engels_administratsia по адресам домов для расселения, кроме того, жителей уведомят по телефону. Дома для переселенцев будут предоставляться в границах МО г. Энгельс с отделкой жилых помещений, площадь новых жилых помещений будет равнозначна размеру старых.

Гражданам раздали памятки и письма-уведомления, дали разъяснения по необходимым документам и процедурам. Жителям, в чьих семьях есть члены с инвалидностью и рекомендацией предоставления жилого помещения не выше второго этажа, рекомендовали предоставить все необходимые документы в управление по жилищным вопросам в возможно короткие сроки (по адресу: пл. Свободы, 1а).