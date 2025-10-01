1 октября 2025 СРЕДА
Новости
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон

Новости
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон


По поручению губернатора Романа Бусаргина температурный режим в стационарных социозащитных учреждениях находится на особом контроле.

В связи с изменением погодных условий в организациях, имеющих собственные котельные, проводится подтапливание с учетом уличных температур. В остальных учреждениях, при необходимости, температура поддерживается с помощью электрических приборов с соблюдением всех мер безопасности.

Подключение объектов лечебных учреждений области к теплу находится на ежедневном контроле регионального минздрава. В первую очередь к теплоносителю подключаются учреждения стационарного типа (перинатальные центры, взрослые и детские больницы), имеющие собственные котельные и индивидуальные тепловые пункты. Уже отапливаются 313 объектов здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области.

Работа по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону находится на финальной стадии. Часть зданий сферы образования уже начала обогрев. Тепло подано в 212 школьных зданий, 182 здания детских садов, 25 учреждений дополнительного образования и четыре организации среднего профессионального образования. Особое внимание уделено организациям с круглосуточным пребыванием детей. Это позволило обеспечить комфортные условия для учеников, воспитанников и студентов с учетом установившейся прохладной погоды.

По информации министерства труда и социальной защиты, министерства образования, министерства здравоохранения области