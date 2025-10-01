Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон

просмотров: 80

По поручению губернатора Романа Бусаргина температурный режим в стационарных социозащитных учреждениях находится на особом контроле.В связи с изменением погодных условий в организациях, имеющих собственные котельные, проводится подтапливание с учетом уличных температур. В остальных учреждениях, при необходимости, температура поддерживается с помощью электрических приборов с соблюдением всех мер безопасности.Подключение объектов лечебных учреждений области к теплу находится на ежедневном контроле регионального минздрава. В первую очередь к теплоносителю подключаются учреждения стационарного типа (перинатальные центры, взрослые и детские больницы), имеющие собственные котельные и индивидуальные тепловые пункты. Уже отапливаются 313 объектов здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области.Работа по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону находится на финальной стадии. Часть зданий сферы образования уже начала обогрев. Тепло подано в 212 школьных зданий, 182 здания детских садов, 25 учреждений дополнительного образования и четыре организации среднего профессионального образования. Особое внимание уделено организациям с круглосуточным пребыванием детей. Это позволило обеспечить комфортные условия для учеников, воспитанников и студентов с учетом установившейся прохладной погоды.По информации министерства труда и социальной защиты, министерства образования, министерства здравоохранения области