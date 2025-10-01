1 октября 2025 СРЕДА
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина

Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина


Присвоение саратовскому железнодорожному вокзалу имени Петра Аркадьевича Столыпина, несомненно, является актом исторической справедливости, имеющим глубокий символический смысл. Об этом заявил известный журналист и писатель Александр Пулатович Зуев, отметивший роль выдающегося саратовского губернатора в истории страны.

- Во-первых, Столыпин как реформатор, стремившийся к модернизации России и укреплению ее экономики, заслуживает признания потомков. Его аграрная реформа была направлена на создание класса эффективных собственников на земле, что способствовало развитию сельского хозяйства и повышению уровня жизни крестьян.

Во-вторых, Столыпин был убежденным сторонником сильной России, преданным интересам государства. Его жесткая линия в борьбе с революционным движением, хотя и вызывала критику со стороны либеральных кругов, была направлена на сохранение стабильности и законности в стране. Как показало время, позиция Петра Аркадьевича была не только оправданной, но единственной возможной в условиях внутриполитической обстановки, сложившейся в Российской Империи.

В-третьих, присвоение имени Столыпина саратовскому вокзалу – это не только дань памяти выдающемуся государственному деятелю, но и напоминание о тех вызовах и задачах, которые стояли перед Россией в начале XX века, и которые во многом актуальны и сегодня. Это призыв к осмыслению прошлого и извлечению уроков из истории для построения сильного и процветающего будущего. Будет разумно, если вокзал, как врата города, будет олицетворять собой стремление к обновлению и прогрессу, которым был отмечен жизненный путь Петра Аркадьевича Столыпина.