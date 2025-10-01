1 октября 2025 СРЕДА
Новости
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
В текущем году исполнилось 90 лет со дня рождения советского и российского актёра и режиссёра театра и кино, педагога, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации и СССР, нашего земляка Олега Павловича Табакова.

В честь юбилея в Саратовской области проходят культурно-просветительские мероприятия, участниками которых стали одаренные дети, которые представляют Саратовскую область на региональном этапе VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Юные артисты «Театрального Приволжья» участвуют в показах кинофильмов, музейных выставках, фестивалях, театрализованных мероприятиях, культурно-просветительских и образовательных проектах.

Серия экскурсий по становлению творческого пути великого земляка «Странички из истории великого земляка», а также творческие встречи с воспитанниками Театра детского и юношеского творчества «Молодая гвардия» прошли в Саратовском Дворце творчества детей и молодежи имени О.П.Табакова. Дворец Табакова запланировал проведение III Регионального фестиваля школьных театров «Премьера», который посвящен 90-летию со дня рождения Мастера.

3 октября в рамках выставки «Олег Табаков. Настоящая жизнь» состоится показ фрагментов постановки Театра юношеского и детского творчества «Молодая гвардия» по произведению А.С. Пушкина «Сказка о Золотом Петушке». Фрагмент постановки погружает в атмосферу пушкинской сказки, помогает понять характеры героев. Особое место занимают озвученные Олегом Павловичем фрагменты сказки, которые прозвучат в спектакле.