Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь

28 сентября в Саратовском Доме кино состоялась торжественная церемония награждения победителей XXII международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания»Концепция «Саратовских страданий» в 2025 году была построена на пересечении двух важных дат: исторической – 80-летие Победы - и театрально-кинематографической – 90-летие первого президента нашего фестиваля, саратовца, народного артиста СССР Олега Павловича Табакова. Все программы фестиваля прошли с учётом этих важных дат. Фестиваль в этом году проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что фестиваль «Саратовские страдания» – это огромная культурно-просветительская работа, площадка для осмысления современности.- Особого внимания заслуживает патриотическая составляющая фестивальной деятельности. В рамках фестиваля были организованы специализированные показы документальных фильмов, освещающих ключевые события специальной военной операции. Фильмы цикла «Кино войны, кино Победы» не только фиксируют факты, но и транслируют духовные ценности, такие как мужество, стойкость и преданность Родине. Это свидетельствует о высоком уровне организации фестиваля и его соответствии актуальным потребностям общества, - рассказала министр.По мнению экспертов и членов жюри саратовский кинопроект в очередной раз продемонстрировал, что фестиваль является не только площадкой для демонстрации профессиональных навыков, но и школой мастерства.- Фестиваль стабильно демонстрирует дальнейшее развитие не только в географическом аспекте, но и в привлечении новой аудитории к документальному кино и расширению круга поклонников данного жанра, - отметил директор Саратовского театрального института Роман Сопко.Как отметила директор кинофестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина особенностью в этом году стало наличие в конкурсных программах большого числа дебютных фильмов.Победителем основной конкурсной программы стал фильм «Камар Тадж» (Хади Зарей, Мехди Зарей, Иран, 2024 год). Кинодокументалист из Ирана получил приз губернатора Саратовской области – саратовскую гармонь.Фильм рассказывает о Камар Тадж – женщине-лидере из племени кочевников на юге центрального Ирана. Она пытается вылечить тяжело больного мужа.Напомним, всего на фестиваль прислали около трех тысяч фильмов. Для показа в четырех конкурсных программах эксперты отобрали 77 работ.