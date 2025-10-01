1 октября 2025 СРЕДА
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь

28 сентября в Саратовском Доме кино состоялась торжественная церемония награждения победителей XXII международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания»

Концепция «Саратовских страданий» в 2025 году была построена на пересечении двух важных дат: исторической – 80-летие Победы - и театрально-кинематографической – 90-летие первого президента нашего фестиваля, саратовца, народного артиста СССР Олега Павловича Табакова. Все программы фестиваля прошли с учётом этих важных дат. Фестиваль в этом году проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что фестиваль «Саратовские страдания» – это огромная культурно-просветительская работа, площадка для осмысления современности.

- Особого внимания заслуживает патриотическая составляющая фестивальной деятельности. В рамках фестиваля были организованы специализированные показы документальных фильмов, освещающих ключевые события специальной военной операции. Фильмы цикла «Кино войны, кино Победы» не только фиксируют факты, но и транслируют духовные ценности, такие как мужество, стойкость и преданность Родине. Это свидетельствует о высоком уровне организации фестиваля и его соответствии актуальным потребностям общества, - рассказала министр.

По мнению экспертов и членов жюри саратовский кинопроект в очередной раз продемонстрировал, что фестиваль является не только площадкой для демонстрации профессиональных навыков, но и школой мастерства.

- Фестиваль стабильно демонстрирует дальнейшее развитие не только в географическом аспекте, но и в привлечении новой аудитории к документальному кино и расширению круга поклонников данного жанра, - отметил директор Саратовского театрального института Роман Сопко.

Как отметила директор кинофестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина особенностью в этом году стало наличие в конкурсных программах большого числа дебютных фильмов.

Победителем основной конкурсной программы стал фильм «Камар Тадж» (Хади Зарей, Мехди Зарей, Иран, 2024 год). Кинодокументалист из Ирана получил приз губернатора Саратовской области – саратовскую гармонь.

Фильм рассказывает о Камар Тадж – женщине-лидере из племени кочевников на юге центрального Ирана. Она пытается вылечить тяжело больного мужа.

Напомним, всего на фестиваль прислали около трех тысяч фильмов. Для показа в четырех конкурсных программах эксперты отобрали 77 работ.