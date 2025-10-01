1 октября 2025 СРЕДА
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай

Сегодня, в Международный день пожилых людей, на площади имени С.М. Кирова в Саратове пройдет областной фестиваль «Выбираю активное долголетие!».

Программа областного фестиваля включает в себя различные активности, в том числе выступления творческих коллективов, духового оркестра, мастер-классы «серебряных» волонтеров, «зарядку долголетия» и посещение уютной чайной зоны и полевой кухни.

На площади будут работать мобильный пункт здоровья, зона тимбилдинга с лабиринтами, колесом удачи, поролоновой дженгой и эстафетными колесами, платформа для сьемки селфи, гигантский боулинг, тапкодувы, лазерный тир, дартс и многое другое.

Все желающие смогут посетить дискуссионную площадку, на которой будут обсуждаться различные аспекты жизнедеятельности старшего поколения.

Мероприятие является основной площадкой региональной программы «Активное долголетие», которая реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».