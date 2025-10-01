«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай

просмотров: 115

Сегодня, в Международный день пожилых людей, на площади имени С.М. Кирова в Саратове пройдет областной фестиваль «Выбираю активное долголетие!».Программа областного фестиваля включает в себя различные активности, в том числе выступления творческих коллективов, духового оркестра, мастер-классы «серебряных» волонтеров, «зарядку долголетия» и посещение уютной чайной зоны и полевой кухни.На площади будут работать мобильный пункт здоровья, зона тимбилдинга с лабиринтами, колесом удачи, поролоновой дженгой и эстафетными колесами, платформа для сьемки селфи, гигантский боулинг, тапкодувы, лазерный тир, дартс и многое другое.Все желающие смогут посетить дискуссионную площадку, на которой будут обсуждаться различные аспекты жизнедеятельности старшего поколения.Мероприятие является основной площадкой региональной программы «Активное долголетие», которая реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».