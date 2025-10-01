1 октября 2025 СРЕДА
Новости
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
19:19 | 30 сентября
В день воссоединения с Донбассом Союз женщин России чествует бойцов СВО
19:17 | 30 сентября
После перерыва Иван Костров снова в кадре — эпизод в «Райском»
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах

Новости
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах


С 1 октября изменится расписание водного транспорта на маршрутах «Саратов – Сосновка» и «Саратов – Шумейка».

На направлении «Саратов – Сосновка» рейс из Саратова остаётся без изменений. Обратный рейс из Сосновки стартует в 15:30 с прибытием в Синенькие в 16:00, в Пудовкино – в 16:30, в Широкий Буерак – в 16:45 и Саратов – в 19:30.

На направлении «Саратов – Шумейка» рейс из Саратова остаётся также без изменений. Обратный рейс из Шумейки будет отправляться в 17:00 с прибытием в Дачное в 17:15, Шалово – в 17:30, Энгельс – в 18:00 и Саратов – в 18:30. Напомним, движение транспорта по маршрутам осуществляется по средам, субботам и воскресеньям. Рекомендуем учитывать изменения при планировании поездок.