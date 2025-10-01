С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах

просмотров: 90

С 1 октября изменится расписание водного транспорта на маршрутах «Саратов – Сосновка» и «Саратов – Шумейка».На направлении «Саратов – Сосновка» рейс из Саратова остаётся без изменений. Обратный рейс из Сосновки стартует в 15:30 с прибытием в Синенькие в 16:00, в Пудовкино – в 16:30, в Широкий Буерак – в 16:45 и Саратов – в 19:30.На направлении «Саратов – Шумейка» рейс из Саратова остаётся также без изменений. Обратный рейс из Шумейки будет отправляться в 17:00 с прибытием в Дачное в 17:15, Шалово – в 17:30, Энгельс – в 18:00 и Саратов – в 18:30. Напомним, движение транспорта по маршрутам осуществляется по средам, субботам и воскресеньям. Рекомендуем учитывать изменения при планировании поездок.