В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»

просмотров: 71

В Центре адаптации и реабилитации инвалидов состоялся четвертьфинальный этап игр КВН среди команд инвалидов Приволжского и Центрального федеральных округов.В этом году за выход в полуфинал боролись 7 основных команд: «Угличские непоседы» (Ярославская обл., г. Углич), «Кофе в постель» (г. Саратов), «Вне очереди» (Пермский край), «Все дело в шляпе» (республика Удмуртия), «От винта» (Кировская область), «Чернозем» (г. Воронеж), «Куличи» (г. Москва, РУДН).В качестве гостевых команд порадовали своими выступлениями «Заводские оптимисты» из Саратова и «Скаперсы» - дебютанты из Рязанской области.Соревнование включало три конкурсных этапа: приветствие, разминку и музыкальное домашнее задание. Оценивало выступления компетентное жюри.Победу одержала команда «Куличи» (г. Москва), которая получила право участвовать в полуфинале в г. Санкт-Петербурге. Также в полуфинал приглашена команда «Чернозем» (г. Воронеж). Саратовская команда «Кофе в постель» заняла 5 место.Мероприятие проведено при поддержке Фонда Президентских грантов, Всероссийского общества инвалидов, Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» и других.