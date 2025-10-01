1 октября 2025 СРЕДА
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
19:19 | 30 сентября
В день воссоединения с Донбассом Союз женщин России чествует бойцов СВО
19:17 | 30 сентября
После перерыва Иван Костров снова в кадре — эпизод в «Райском»
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
Ушла из жизни народная артистка Российской Федерации, профессор Театрального института Саратовской государственной консерватории Римма Ивановна Белякова.
Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Риммы Ивановны:

«Ушла из жизни выдающаяся актриса Римма Белякова, чье имя навсегда вписано в историю отечественного театра. Ее талант, помноженный на безграничную преданность профессии, покорял сердца зрителей, заставлял сопереживать и задумываться о вечных ценностях. Римма Ивановна, будучи педагогом с большой буквы, взрастила не одно поколение артистов, передавая молодежи свои знания, опыт и актерские наработки. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Римма Белякова оставила нам светлую память о ней. Ее творческая и преподавательская сферы жизни навсегда останутся в сердцах тех, кто был с ней знаком. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Риммы Ивановны Беляковой. Ее уход – невосполнимая утрата для культуры Саратовской области. Мы потеряли талантливого человека,  яркую, душевную личность».