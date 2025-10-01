Ушла из жизни Римма Белякова

просмотров: 80

Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Риммы Ивановны:«Ушла из жизни выдающаяся актриса Римма Белякова, чье имя навсегда вписано в историю отечественного театра. Ее талант, помноженный на безграничную преданность профессии, покорял сердца зрителей, заставлял сопереживать и задумываться о вечных ценностях. Римма Ивановна, будучи педагогом с большой буквы, взрастила не одно поколение артистов, передавая молодежи свои знания, опыт и актерские наработки. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Римма Белякова оставила нам светлую память о ней. Ее творческая и преподавательская сферы жизни навсегда останутся в сердцах тех, кто был с ней знаком. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Риммы Ивановны Беляковой. Ее уход – невосполнимая утрата для культуры Саратовской области. Мы потеряли талантливого человека, яркую, душевную личность».