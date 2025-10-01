В день воссоединения с Донбассом Союз женщин России чествует бойцов СВО

просмотров: 101

В историческую дату - день принятия Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России в госпитале ЗАТО Светлый, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции, Саратовское региональное отделение Союза женщин России собралось, чтобы передать подарки бойцам.В торжественной обстановке состоялось награждение активистов из разных районов Саратовской области, оказывающих систематическую помощь участникам СВО.Активистка Совета женщин ЗАТО «Светлый» Лора Черкасова отметила всестороннюю помощь, которую оказывает воинской части председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.Председатель комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы, председатель регионального отделения Союза женщин России Юлия Литневская наградила почётными грамотами и благодарственными письмами Саратовской областной Думы и Союза женщин России, медалями за помощь военным, поблагодарила военнослужащих, а также медицинских работников госпиталя - хирургов, врачей и младший медицинский персонал, которые ежедневно борются за здоровье и жизни бойцов.Для находящихся на лечении военнослужащих и медицинского персонала творческий коллектив Дома культуры ЗАТО Светлый подготовил специальную концертную программу. Песни и музыкальные номера создали в госпитале особую, тёплую атмосферу, позволившую на время отвлечься от лечебного процесса.Военнослужащие и медицинские работники выразили благодарность за внимание и поддержку, отметив важность таких визитов для скорейшего восстановления бойцов и моральной поддержки всего коллектива госпиталя.«Сегодня, в этот особый для всей России день, хочется выразить огромную благодарность нашим воинам, которые ценой своего здоровья отстаивали право Донбасса быть с Россией, отдельные слова признательности нашим медикам - хирургам, врачам, медсёстрам, которые совершают ежедневный подвиг, возвращая бойцов к жизни. Ваш труд - это пример настоящего служения Отечеству», - обратился к присутствующим глава ЗАТО Светлый Сергей Баталов.Командир Таманской Краснознамённой дивизии Алексей Воинов наградил Юлию Литневскую медалью «За содействие СВО».