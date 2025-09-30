“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства

просмотров: 51

В Саратове вновь активизировались жители, требующие начать строительство школы в микрорайоне Молодёжный Ленинского района.Увидеть горожан можно было около Правительства и у сквера «Территория детства». На плакатах жителей виднелись надписи: “Мы за школу, школе - быть!”, “Не оставим детей без школы!”.Проект новой школы получил широкую поддержку: за него высказались более 25 тысяч жителей. По плану, учебное заведение рассчитано на 1100 учеников и будет включать бассейн и современный спортивный комплекс. Его появление позволит решить одну из самых острых проблем района - нехватку мест в школах и обучение в две смены, с которым семьи сталкиваются уже много лет.По словам губернатора Романа Бусаргина, площадка для строительства окончательно утверждена, и сейчас ведутся подготовительные работы. Строители готовят участок, приобретаются необходимые материалы и согласовывают схемы подключения инженерных коммуникаций.Решение суда поставило точку в спорах - подготовительные работы к строительству признаны законными. Люди верят, что новая школа станет шагом вперёд для всего района и докажет, как общественная инициатива может привести к реальным изменениям.