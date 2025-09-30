Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы

30 сентября 2025 ВТОРНИК
На телеканале «Россия-1» в программе «Утро России» рассказали о переполненности школ России. В качестве одного из примеров приводится саратовская гимназия № 75 в Ленинском районе. Здесь дополнительные помещения обустроили прямо в коридорах.


По словам учителя начальных классов Елены Филипповой, помещения для рекреации на третьем и четвертом этажах образовательного учреждения также перестроили под учебные кабинеты. Но проблему с нехваткой мест это не решило.

Вместе с тем напомним, что жители микрорайона Молодежный Ленинского района Саратова собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу открытия новой современной школы на 1100 учеников. Как отмечают горожане, это решение способно существенно облегчить ситуацию с местами в образовательных учреждениях и организовать учебу исключительно в первую смену.

Реализация проекта начнется в ближайшее время: губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее время там ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.

Подробнее смотрите в сюжете