Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы

По словам учителя начальных классов Елены Филипповой, помещения для рекреации на третьем и четвертом этажах образовательного учреждения также перестроили под учебные кабинеты. Но проблему с нехваткой мест это не решило.Вместе с тем напомним, что жители микрорайона Молодежный Ленинского района Саратова собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу открытия новой современной школы на 1100 учеников. Как отмечают горожане, это решение способно существенно облегчить ситуацию с местами в образовательных учреждениях и организовать учебу исключительно в первую смену.Реализация проекта начнется в ближайшее время: губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее время там ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.Подробнее смотрите в сюжете