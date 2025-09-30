30 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея

Уже ставший традиционным Фестиваль адаптивного хоккея «Кубок Поволжья» открылся в ЛДС «Кристалл». Участниками стали 7 команд из 5 регионов страны в двух дисциплинах: следж-хоккей для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и специальный хоккей для ребят с интеллектуальными нарушениями.

Поприветствовали ребят и их родителей в рамках церемонии открытия первый заместитель министра спорта области Александр Абросимов, президент региональной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Игорь Широких и другие почетные гости.

В рамках открытия состоялся уникальный матч с участием новой саратовской следж-хоккейной команды, в состав которой вошли ветераны специальной военной операции.