В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея

Уже ставший традиционным Фестиваль адаптивного хоккея «Кубок Поволжья» открылся в ЛДС «Кристалл». Участниками стали 7 команд из 5 регионов страны в двух дисциплинах: следж-хоккей для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и специальный хоккей для ребят с интеллектуальными нарушениями.Поприветствовали ребят и их родителей в рамках церемонии открытия первый заместитель министра спорта области Александр Абросимов, президент региональной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Игорь Широких и другие почетные гости.В рамках открытия состоялся уникальный матч с участием новой саратовской следж-хоккейной команды, в состав которой вошли ветераны специальной военной операции.