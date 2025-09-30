30 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 30 сентября
Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ
11:30 | 30 сентября
В Балакове и Марксе стартовала акция для школьников по сбору желудей
11:10 | 30 сентября
В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»
10:00 | 30 сентября
Названо число перевезенных за лето пассажиров
09:33 | 30 сентября
Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошел в первый этап новой программы переселения граждан
09:05 | 30 сентября
Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»
09:00 | 30 сентября
Более 500 педагогов обсудили новые подходы к воспитанию на региональном форуме
22:06 | 29 сентября
Выставка «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма» стала событием для десятков тысяч россиян
17:30 | 29 сентября
В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
На заседании областной Думы были поддержаны важные поправки в бюджет, предложенные главой региона Романом Бусаргиным. 1,2 млрд рублей будет направлено на реализацию нового этапа программы переселения граждан из аварийного жилья, который стартует в этом году.

Напомним, ранее были определены многоквартирные дома, признанные аварийными в основном до 1 января 2022 года, на расселение в рамках этапа 2025-2026 годов. Реализация новой программы переселения – принципиальное решение, которое было принято главой региона.

Перед министерством строительства и ЖКХ была поставлена задача определить первоочередные объекты. В первый этап новой программы вошли многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Суммарно это 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.

Последующие этапы будут реализованы в 2026 и 2027 годах. За этот период планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров жилья. Для этого будут использованы все доступные механизмы - от строительства нового жилья до предоставления выплат на приобретение квартир.

- Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошёл в первый этап новой программы переселения граждан. Несмотря на  сложную экономическую ситуацию в стране, глава региона принял принципиальное решение поддержать людей, ожидающих переселения из аварийных домов. Это реально меняет жизнь к лучшему. В Ершовском районе будут расселены сразу 32 многоквартирных дома уже в 2025-2026 годах. Искренне рада за земляков, чьи жилищные условия улучшатся в ближайшем будущем, - считает председатель Общественного совета Ершовского муниципального района Елена Коровяковская.