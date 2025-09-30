Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошел в первый этап новой программы переселения граждан

просмотров: 79

Напомним, ранее были определены многоквартирные дома, признанные аварийными в основном до 1 января 2022 года, на расселение в рамках этапа 2025-2026 годов. Реализация новой программы переселения – принципиальное решение, которое было принято главой региона.Перед министерством строительства и ЖКХ была поставлена задача определить первоочередные объекты. В первый этап новой программы вошли многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Суммарно это 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.Последующие этапы будут реализованы в 2026 и 2027 годах. За этот период планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров жилья. Для этого будут использованы все доступные механизмы - от строительства нового жилья до предоставления выплат на приобретение квартир.- Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошёл в первый этап новой программы переселения граждан. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, глава региона принял принципиальное решение поддержать людей, ожидающих переселения из аварийных домов. Это реально меняет жизнь к лучшему. В Ершовском районе будут расселены сразу 32 многоквартирных дома уже в 2025-2026 годах. Искренне рада за земляков, чьи жилищные условия улучшатся в ближайшем будущем, - считает председатель Общественного совета Ершовского муниципального района Елена Коровяковская.