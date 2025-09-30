30 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики

Новости
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики


Состоялся финал V Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии. В финальной части конкурса выступили 37 исследователей из 22 субъектов Российской Федерации. Саратовскую область представила учитель начальных классов и педагог-психолог саратовской школы-интерната №5 Светлана Кочетова.

Проект Светланы Игоревны «Движение в жизнь» посвящен разработке программ внеурочной деятельности для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Научная работа предполагает создание методических рекомендаций по использованию арт-терапии, музыкотерапии и сенсорной интеграции для развития социального интеллекта обучающихся.

По итогам конкурсных испытаний Светлана Кочетова стала лауреатом. Экспертная комиссия отметила актуальность исследования и его практическую значимость для системы специального образования.