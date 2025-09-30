Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики

просмотров: 44

Состоялся финал V Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии. В финальной части конкурса выступили 37 исследователей из 22 субъектов Российской Федерации. Саратовскую область представила учитель начальных классов и педагог-психолог саратовской школы-интерната №5 Светлана Кочетова.Проект Светланы Игоревны «Движение в жизнь» посвящен разработке программ внеурочной деятельности для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Научная работа предполагает создание методических рекомендаций по использованию арт-терапии, музыкотерапии и сенсорной интеграции для развития социального интеллекта обучающихся.По итогам конкурсных испытаний Светлана Кочетова стала лауреатом. Экспертная комиссия отметила актуальность исследования и его практическую значимость для системы специального образования.