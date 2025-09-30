30 сентября 2025 ВТОРНИК
Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ
В Балакове и Марксе стартовала акция для школьников по сбору желудей
В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»
Названо число перевезенных за лето пассажиров
Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошел в первый этап новой программы переселения граждан
Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»
Более 500 педагогов обсудили новые подходы к воспитанию на региональном форуме
Выставка «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма» стала событием для десятков тысяч россиян
В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»

В начале сентября в экопарке «Олений остров» в Татищевском районе на свет появилась маленькая олениха. Региональное минприроды инициировало проведение конкурса на имя для малышки.

Саратовцы активно включились в выбор имени. И поскольку малышка появилась на свет осенью, многие предлагали имена, связанные с осенью или сентябрем.

«В числе вариантов были Сентябрина, Есения и Зося, а также составные — в честь родителей малышки Антонины и Степана: Тося, Соня и Степанида», - рассказали организаторы конкурса.
Всего поступило более 120 предложений.

Окончательное решение приняли вместе с владельцем экопарка Алексеем Кулицким — малышку назовут Злата, что значит «золотая осень».

Такое имя предложили несколько участников, но первыми были Надежда Л. из Балашова и Екатерина К. из Энгельса. Победители получат семейные билеты в экопарк «Олений остров» и смогут лично увидеть Злату.