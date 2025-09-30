Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»

просмотров: 75

В начале сентября в экопарке «Олений остров» в Татищевском районе на свет появилась маленькая олениха. Региональное минприроды инициировало проведение конкурса на имя для малышки.Саратовцы активно включились в выбор имени. И поскольку малышка появилась на свет осенью, многие предлагали имена, связанные с осенью или сентябрем.«В числе вариантов были Сентябрина, Есения и Зося, а также составные — в честь родителей малышки Антонины и Степана: Тося, Соня и Степанида», - рассказали организаторы конкурса.Всего поступило более 120 предложений.Окончательное решение приняли вместе с владельцем экопарка Алексеем Кулицким — малышку назовут Злата, что значит «золотая осень».Такое имя предложили несколько участников, но первыми были Надежда Л. из Балашова и Екатерина К. из Энгельса. Победители получат семейные билеты в экопарк «Олений остров» и смогут лично увидеть Злату.