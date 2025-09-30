Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
В Сингапуре завершился чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. В соревнованиях приняли участие более 580 спортсменов. Всего борьбу за медали вел 51 российский пловец.
Саратовскую область представляли спортсмены ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» мастер спорта России международного класса Мира Ларионова и заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов.
Мира Ларионова стала чемпионкой, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.
Золотую медаль Мира Ларионова завоевала, финишировав первой на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе Sm4.
Серебряным призером спортсменка стала на дистанции 50 м брассом в классе SB3 и на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S4.
Бронзовую медаль в копилку паралимпийской сборной России Мира Ларионова принесла на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4.
Денис Тарасов в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S9 занял 4 место.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Ширшова.
Министерство труда и социальной защиты области