Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию

В Сингапуре завершился чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. В соревнованиях приняли участие более 580 спортсменов. Всего борьбу за медали вел 51 российский пловец.Саратовскую область представляли спортсмены ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» мастер спорта России международного класса Мира Ларионова и заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов.Мира Ларионова стала чемпионкой, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.Золотую медаль Мира Ларионова завоевала, финишировав первой на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе Sm4.Серебряным призером спортсменка стала на дистанции 50 м брассом в классе SB3 и на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S4.Бронзовую медаль в копилку паралимпийской сборной России Мира Ларионова принесла на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4.Денис Тарасов в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S9 занял 4 место.Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Ширшова.Министерство труда и социальной защиты области