Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию

В Сингапуре завершился чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. В соревнованиях приняли участие более 580 спортсменов. Всего борьбу за медали вел 51 российский пловец.

Саратовскую область представляли спортсмены ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» мастер спорта России международного класса Мира Ларионова и заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов.

Мира Ларионова стала чемпионкой, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

Золотую медаль Мира Ларионова завоевала, финишировав первой на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе Sm4.

Серебряным призером спортсменка стала на дистанции 50 м брассом в классе SB3 и на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S4.

Бронзовую медаль в копилку паралимпийской сборной России Мира Ларионова принесла на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4.

Денис Тарасов в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S9 занял 4 место.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Ширшова.

Министерство труда и социальной защиты области