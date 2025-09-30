Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»

просмотров: 78

В Саратове мероприятие пройдет 30 сентября в Историческом парке «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади). Начало в 10:30.Специальная программа в Саратове будет включать:- встречу будущих педагогов с Заслуженным учителем РФ, Героем Труда РФ Людмилой Корниловой;- профориентационную площадку проекта «Билет в будущее»;- к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО) возможности для обучения и развития подростков представят колледжи региона;– мастер-классы профессиональных экскурсоводов для участников Всероссийского проекта «Хранители истории»;- уроки истории и обществознания на площадке мультимедийной экспозиции «Рюриковичи. Романовы», а также уроки здоровья и литературы;Аккредитация для СМИ по телефону: +7 917 205 21 27, Савина Анна.