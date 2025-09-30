Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому» пройдет с 30 сентября по 5 октября 2025 года во всех мультимедийных исторических парках «Россия – Моя история» при поддержке министерства просвещения РФ.
В Саратове мероприятие пройдет 30 сентября в Историческом парке «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади). Начало в 10:30.
Специальная программа в Саратове будет включать:
- встречу будущих педагогов с Заслуженным учителем РФ, Героем Труда РФ Людмилой Корниловой;
- профориентационную площадку проекта «Билет в будущее»;
- к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО) возможности для обучения и развития подростков представят колледжи региона;
– мастер-классы профессиональных экскурсоводов для участников Всероссийского проекта «Хранители истории»;
- уроки истории и обществознания на площадке мультимедийной экспозиции «Рюриковичи. Романовы», а также уроки здоровья и литературы;
Аккредитация для СМИ по телефону: +7 917 205 21 27, Савина Анна.
