30 сентября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»

Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому» пройдет с 30 сентября по 5 октября 2025 года во всех мультимедийных исторических парках «Россия – Моя история» при поддержке министерства просвещения РФ.



В Саратове мероприятие пройдет 30 сентября в Историческом парке «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади). Начало в 10:30.

Специальная программа в Саратове будет включать:

- встречу будущих педагогов с Заслуженным учителем РФ, Героем Труда РФ Людмилой Корниловой;

- профориентационную площадку проекта «Билет в будущее»;

- к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО) возможности для обучения и развития подростков представят колледжи региона;

– мастер-классы профессиональных экскурсоводов для участников Всероссийского проекта «Хранители истории»;

- уроки истории и обществознания на площадке мультимедийной экспозиции «Рюриковичи. Романовы», а также уроки здоровья и литературы;

Аккредитация для СМИ по телефону: +7 917 205 21 27, Савина Анна.