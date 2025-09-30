В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»

просмотров: 88

В Саратовской области состоялся полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге», собравший молодых и талантливых юмористов из различных городов региона и соседних областей. Команды из Энгельса, Балашова, Балаково, Саратова, а также Самары и Тольятти продемонстрировали своё мастерство, представив яркие и остроумные выступления.«Подобные события — это важная платформа для самореализации нашей молодежи, развития ее творческого потенциала и лидерских качеств. Именно через такие инициативы мы формируем активное и созидательное поколение, способное преобразить нашу страну», – отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Мероприятие организовано в соответствии с программой комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.