30 сентября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
В Саратовской области состоялся полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге», собравший молодых и талантливых юмористов из различных городов региона и соседних областей. Команды из Энгельса, Балашова, Балаково, Саратова, а также Самары и Тольятти продемонстрировали своё мастерство, представив яркие и остроумные выступления.

«Подобные события — это важная платформа для самореализации нашей молодежи, развития ее творческого потенциала и лидерских качеств. Именно через такие инициативы мы формируем активное и созидательное поколение, способное преобразить нашу страну», – отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Мероприятие организовано в соответствии с программой комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.