30 сентября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Региональное министерство строительства и ЖКХ предоставляет в электронном виде 20 услуг. Необходимым условием для их получения является регистрация на портале «Госуслуги».



Так, в сфере градостроительства госуслуги в электронном виде предоставляются посредством Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Саратовской области (ГИСОГД). Министерство внесло в эту систему более 5 тысяч документов, в том числе документы, выданные администрациями муниципальными образованиями «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского муниципальных районов.

«Совместно с минцифры области проведена работа по переводу оказания государственных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в электронный вид посредством ГИСОГД. В 3-м квартале 2025 года доля услуг, предоставленных в электронном виде посредством ГИСОГД, увеличилась в 9 раз и составила 49% от общего количества предоставленных услуг в сфере градостроительства. Все эти мероприятия привели к сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла, что подтверждается улучшением позиции Саратовской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата представленном на Петербургском международном экономическом форуме в июле этого года», - рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ области Наталия Согомонова.