Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет

просмотров: 98

Так, в сфере градостроительства госуслуги в электронном виде предоставляются посредством Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Саратовской области (ГИСОГД). Министерство внесло в эту систему более 5 тысяч документов, в том числе документы, выданные администрациями муниципальными образованиями «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского муниципальных районов.«Совместно с минцифры области проведена работа по переводу оказания государственных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в электронный вид посредством ГИСОГД. В 3-м квартале 2025 года доля услуг, предоставленных в электронном виде посредством ГИСОГД, увеличилась в 9 раз и составила 49% от общего количества предоставленных услуг в сфере градостроительства. Все эти мероприятия привели к сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла, что подтверждается улучшением позиции Саратовской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата представленном на Петербургском международном экономическом форуме в июле этого года», - рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ области Наталия Согомонова.