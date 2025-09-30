В Балакове и Марксе стартовала акция для школьников по сбору желудей

просмотров: 54

Заволжский лесхоз приглашает школьников Балаковского и Марксовского районов принять участие в акции по сбору желудей.Все, что требуется – собирать плотные, тяжелые желуди, без внешних повреждений. Впоследствии желуди высадят на территории Балаковского лесопитомника, а затем саженцы используют для озеленения районов области.«По итогам конкурса школы, классы и ученики, набравшие наибольшее по весу количество семян дуба, получат ценные подарки», - уточнил Максим Милкин, директор Заволжского лесхоза.Приносить желуди можно в рабочее время по адресам:г. Балаково, ул. Советская, 102, с пн-пт с 9.00 до 17.00; 8(8453)44-13-59.г. Маркс, ул. Интернациональная площадь, 9. с пн-пт 08.00 до 17.00 8(84567)5-14-34.