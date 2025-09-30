30 сентября 2025 ВТОРНИК
11:30 | 30 сентября
Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ
11:30 | 30 сентября
В Балакове и Марксе стартовала акция для школьников по сбору желудей
11:10 | 30 сентября
В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»
10:00 | 30 сентября
Названо число перевезенных за лето пассажиров
09:33 | 30 сентября
Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошел в первый этап новой программы переселения граждан
09:05 | 30 сентября
Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»
09:00 | 30 сентября
Более 500 педагогов обсудили новые подходы к воспитанию на региональном форуме
22:06 | 29 сентября
Выставка «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма» стала событием для десятков тысяч россиян
17:30 | 29 сентября
В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ

Фонд микрокредитования малого предпринимательства через цифровую платформу МСП.РФ предоставил бизнесу региона в 2025 году микрозаймы на общую сумму 46,1 млн рублей. Поддержка оказана в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».



Цифровая платформа позволяет предпринимателям получить финансовую поддержку по выбранной программе без визита в офис фонда. Весь процесс, от подачи заявки до получения решения, проходит онлайн в сервисе «Подбор и получение микрофинансирования». Для этого нужна лишь учетная запись на портале «Госуслуги».

Каждый этап рассмотрения заявки предприниматели могут отслеживать в личном кабинете на МСП.РФ.

Через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» в минэкономразвития области поступают обращения от граждан о поддержке бизнеса, в том числе финансовой. Отметим, что льготные микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях и направлять полученные денежные средства на различные цели - на приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, земельного участка, на оплату земельных работ, недвижимости и др.