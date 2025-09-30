Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ

просмотров: 53

Цифровая платформа позволяет предпринимателям получить финансовую поддержку по выбранной программе без визита в офис фонда. Весь процесс, от подачи заявки до получения решения, проходит онлайн в сервисе «Подбор и получение микрофинансирования». Для этого нужна лишь учетная запись на портале «Госуслуги».Каждый этап рассмотрения заявки предприниматели могут отслеживать в личном кабинете на МСП.РФ.Через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» в минэкономразвития области поступают обращения от граждан о поддержке бизнеса, в том числе финансовой. Отметим, что льготные микрозаймы дают возможность предпринимателям реализовывать перспективные проекты на максимально выгодных условиях и направлять полученные денежные средства на различные цели - на приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, земельного участка, на оплату земельных работ, недвижимости и др.