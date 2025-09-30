В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»

просмотров: 54

26 сентября 2025 года управление ветеринарии вручило подарки трем победителям фотоконкурса «Хвостатые дачники».Участники в социальной сети ВКонтакте делились фотографиями своих домашних питомцев, которые отдыхали на даче или на природе. Участие приняли более 50 владельцев животных. Трое из них, набравших наибольшее количество лайков на комментарии, получили призы.Первое место заняла собака по кличке Мия – французский бульдог, набравшая 119 лайков и получившая главный приз – сертификат на годовое обслуживание питомца в одной из ветеринарных станций. Второе и третье место заняли английский кокер-спаниель и французский бульдог, которые живут в одной семье, и тойтерьер. Победители получили памятные подарки-сувениры от управления и лакомства для хвостатых друзей."Я поздравляю всех участников с подведением итогов нашего конкурса! Мы получили огромное удовольствие, рассматривая ваши чудесные фотографии, каждая из которых передает неповторимую атмосферу загородного отдыха вместе с нашими верными друзьями", - поделился начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев.