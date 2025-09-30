30 сентября 2025 ВТОРНИК
11:30 | 30 сентября
Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ
11:30 | 30 сентября
В Балакове и Марксе стартовала акция для школьников по сбору желудей
11:10 | 30 сентября
В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»
10:00 | 30 сентября
Названо число перевезенных за лето пассажиров
09:33 | 30 сентября
Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошел в первый этап новой программы переселения граждан
09:05 | 30 сентября
Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»
09:00 | 30 сентября
Более 500 педагогов обсудили новые подходы к воспитанию на региональном форуме
22:06 | 29 сентября
Выставка «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма» стала событием для десятков тысяч россиян
17:30 | 29 сентября
В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»

26 сентября 2025 года управление ветеринарии вручило подарки трем победителям фотоконкурса «Хвостатые дачники».

Участники в социальной сети ВКонтакте делились фотографиями своих домашних питомцев, которые отдыхали на даче или на природе. Участие приняли более 50 владельцев животных. Трое из них, набравших наибольшее количество лайков на комментарии, получили призы.

Первое место заняла собака по кличке Мия – французский бульдог, набравшая 119 лайков и получившая главный приз – сертификат на годовое обслуживание питомца в одной из ветеринарных станций. Второе и третье место заняли английский кокер-спаниель и французский бульдог, которые живут в одной семье, и тойтерьер. Победители получили памятные подарки-сувениры от управления и лакомства для хвостатых друзей.

"Я поздравляю всех участников с подведением итогов нашего конкурса! Мы получили огромное удовольствие, рассматривая ваши чудесные фотографии, каждая из которых передает неповторимую атмосферу загородного отдыха вместе с нашими верными друзьями", - поделился начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев.

