Названо число перевезенных за лето пассажиров
«Почти за год работы на маршрутах перевезли более 15 миллионов пассажиров, в том числе 5 миллионов льготников», - такие цифры озвучил глава минтранса области Николай Сергеев, подводя итоги работы транспортной отрасли.
При осуществлении перевозок по регулируемому тарифу предоставление льготного проезда для отдельных категорий граждан является одним из условий, указанных в контракте.
Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина на систему брутто-контрактов были переведены 4 направления: № 6А, № 90А, № 11А, № 18А. Критериями для перевода стали пассажиропоток, протяженность, виды транспорта, интервалы движения, класс подвижного состава, наличие дублирующих маршрутов, выпуск подвижного состава.
Министр транспорта области также рассказал о транспортной доступности в регионе. За лето перевезено 3,6 миллионов пассажиров, из которых 481 тысяча – пассажиры льготной категории. В отдаленные районы - р.п. Духовницкое, р.п. Горный, Аркадак, с. Ивантеевка - были запущены новые маршруты. За летний период данными маршрутами воспользовались более 14 тысяч пассажиров.