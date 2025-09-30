Названо число перевезенных за лето пассажиров

просмотров: 63

При осуществлении перевозок по регулируемому тарифу предоставление льготного проезда для отдельных категорий граждан является одним из условий, указанных в контракте.Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина на систему брутто-контрактов были переведены 4 направления: № 6А, № 90А, № 11А, № 18А. Критериями для перевода стали пассажиропоток, протяженность, виды транспорта, интервалы движения, класс подвижного состава, наличие дублирующих маршрутов, выпуск подвижного состава.Министр транспорта области также рассказал о транспортной доступности в регионе. За лето перевезено 3,6 миллионов пассажиров, из которых 481 тысяча – пассажиры льготной категории. В отдаленные районы - р.п. Духовницкое, р.п. Горный, Аркадак, с. Ивантеевка - были запущены новые маршруты. За летний период данными маршрутами воспользовались более 14 тысяч пассажиров.