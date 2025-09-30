30 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 30 сентября
Бизнес получил 46 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ
11:30 | 30 сентября
В Балакове и Марксе стартовала акция для школьников по сбору желудей
11:10 | 30 сентября
В управлении ветеринарии наградили победителей фотоконкурса «Хвостатые дачники»
10:00 | 30 сентября
Названо число перевезенных за лето пассажиров
09:33 | 30 сентября
Благодаря поддержке губернатора Ершовский район вошел в первый этап новой программы переселения граждан
09:05 | 30 сентября
Саратовцы выбрали имя для олененка-девочки из экопарка «Олений остров»
09:00 | 30 сентября
Более 500 педагогов обсудили новые подходы к воспитанию на региональном форуме
22:06 | 29 сентября
Выставка «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма» стала событием для десятков тысяч россиян
17:30 | 29 сентября
В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Названо число перевезенных за лето пассажиров

Новости

«Почти за год работы на маршрутах перевезли более 15 миллионов пассажиров, в том числе 5 миллионов льготников», - такие цифры озвучил глава минтранса области Николай Сергеев, подводя итоги работы транспортной отрасли.


При осуществлении перевозок по регулируемому тарифу предоставление льготного проезда для отдельных категорий граждан является одним из условий, указанных в контракте.

Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина на систему брутто-контрактов были переведены 4 направления: № 6А, № 90А, № 11А, № 18А. Критериями для перевода стали пассажиропоток, протяженность, виды транспорта, интервалы движения, класс подвижного состава, наличие дублирующих маршрутов, выпуск подвижного состава.

Министр транспорта области также рассказал о транспортной доступности в регионе. За лето перевезено 3,6 миллионов пассажиров, из которых 481 тысяча – пассажиры льготной категории. В отдаленные районы - р.п. Духовницкое, р.п. Горный, Аркадак, с. Ивантеевка - были запущены новые маршруты. За летний период данными маршрутами воспользовались более 14 тысяч пассажиров.