Более 500 педагогов обсудили новые подходы к воспитанию на региональном форуме

На базе гимназии №7 им. К.Д. Ушинского состоялся региональный форум «Новая философия воспитания: горизонты развития Саратовской области». В форуме приняли участие более 500 представителей образовательных учреждений, включая советников директоров по воспитанию, муниципальных координаторов и представителей родительских сообществ.В программу форума были включены мотивационная сессия «Воспитание начинается с меня» и интенсивное обучение по современным подходам в воспитательной работе. Особое внимание уделили вопросам формирования критического мышления и развития профессиональных компетенций педагогических работников.«Мы понимаем, насколько важно воспитание детей и подростков для формирования гармонично развитого поколения. Современные реалии требуют новых подходов, инноваций и готовности адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Наша задача — обеспечить нашим детям достойное будущее, создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка и поддержать развитие компетенций»,- отметил заместитель министра образования Никита Вдовин.Также уделили время повышению самооценки и уверенности в себе среди воспитанников образовательных учреждений, предложив разнообразные формы внеклассной активности, занятия творчеством и спортом.В рамках форума была организована региональная акция «Сундук храбрости» по сбору литературы и канцелярских принадлежностей для детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Участники привезли с собой художественную, научную, современную детскую литературу, а также наборы для творчества: карандаши, альбомы, фломастеры, раскраски, канцелярские принадлежности. Собранные «сокровища» станут настоящим подарком для детей, находящихся на лечении и реабилитации.«Наш форум показал готовность и способность нашего региона развиваться, искать нестандартные решения и строить крепкое сообщество, заботливое отношение которого ко всему новому позволит вырастить молодое поколение, уверенно смотрящее в завтрашний день», - поделилась член команды организаторов форума, ведущий эксперт Росдетцентра Юлия Шадрова.