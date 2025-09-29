29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание

Сергей Гладков отметил важность увеличения финансирования общественных пространств, которых, по мнению депутата, становится кратно больше



Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков подчеркнул необходимость внесения корректировок в бюджет для содержания вновь благоустроенных зон отдыха.
«Важнейший вопрос для жителей областного центра – это состояние парков, скверов, общественных пространств, где люди проводят досуг. В последнее время количество мест отдыха горожан возрастает кратно.
Теперь важно еще сохранять и поддерживать состояние вновь благоустроенных и появившихся мест отдыха. Конечно, сделать это возможно только при надлежащем финансировании и организации работ по содержанию.
На это неоднократно обращал внимание депутат Государственной Думы Николай Панков. Наступает время работы над проектом бюджета. Вместе с коллегами подниму вопрос о выделении средств на эти цели.
Городским властям необходимо будет сделать соответствующие расчеты для рассмотрения депутатами областной и городской Думы. А в рамках парламентской работы будем контролировать расходование определенного бюджетом финансирования.
Неоднократно в этом вопросе делался акцент на использовании ресурса муниципальных предприятий для содержания парков и скверов. Их привлечение к этой работе позволит сделать содержание мест отдыха не источником прибыли коммерческих организаций, а возможностью для жителей получить качественный отдых рядом с местом проживания», - отметил Сергей Гладков.