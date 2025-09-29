Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание

просмотров: 38

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков подчеркнул необходимость внесения корректировок в бюджет для содержания вновь благоустроенных зон отдыха.«Важнейший вопрос для жителей областного центра – это состояние парков, скверов, общественных пространств, где люди проводят досуг. В последнее время количество мест отдыха горожан возрастает кратно.Теперь важно еще сохранять и поддерживать состояние вновь благоустроенных и появившихся мест отдыха. Конечно, сделать это возможно только при надлежащем финансировании и организации работ по содержанию.На это неоднократно обращал внимание депутат Государственной Думы Николай Панков. Наступает время работы над проектом бюджета. Вместе с коллегами подниму вопрос о выделении средств на эти цели.Городским властям необходимо будет сделать соответствующие расчеты для рассмотрения депутатами областной и городской Думы. А в рамках парламентской работы будем контролировать расходование определенного бюджетом финансирования.Неоднократно в этом вопросе делался акцент на использовании ресурса муниципальных предприятий для содержания парков и скверов. Их привлечение к этой работе позволит сделать содержание мест отдыха не источником прибыли коммерческих организаций, а возможностью для жителей получить качественный отдых рядом с местом проживания», - отметил Сергей Гладков.