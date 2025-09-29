29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:30 | 29 сентября
В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
16:30 | 29 сентября
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу
15:49 | 29 сентября
Жители Молодежного ждут строительства школы
15:30 | 29 сентября
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование
14:30 | 29 сентября
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками
13:30 | 29 сентября
Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области
12:30 | 29 сентября
Денис Князев — победитель первенства России по биатлону
12:30 | 29 сентября
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов
11:30 | 29 сентября
В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»
Новости / Главное в спорте
В этом году в рабочем поселке Дергачи благоустроили 2 общественных территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В сквере «Юность» на улице Советской отремонтировали фонтан, установив новый плоскостной 9-струйный объект с подсветкой. На «Стадионе здоровья» - спортивной площадке на улице Сиреневой положили новое покрытие, устроили ограждение, освещение, поставили ворота для мини-футбола с баскетбольным кольцом, а также шведскую стенку, турник и брусья.

«В этом году благодаря госпрограмме в регионе будет благоустроено 168 общественных и дворовых территорий, работы уже завершены по 138 объектам. Если брать общие итоги, то за 6 лет в Саратовской области благоустроили свыше 1200 общественных территорий», - рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.