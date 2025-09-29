В поселке Дергачи обновили фонтан и установили новую спортплощадку

просмотров: 88

В этом году в рабочем поселке Дергачи благоустроили 2 общественных территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В сквере «Юность» на улице Советской отремонтировали фонтан, установив новый плоскостной 9-струйный объект с подсветкой. На «Стадионе здоровья» - спортивной площадке на улице Сиреневой положили новое покрытие, устроили ограждение, освещение, поставили ворота для мини-футбола с баскетбольным кольцом, а также шведскую стенку, турник и брусья.«В этом году благодаря госпрограмме в регионе будет благоустроено 168 общественных и дворовых территорий, работы уже завершены по 138 объектам. Если брать общие итоги, то за 6 лет в Саратовской области благоустроили свыше 1200 общественных территорий», - рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.