Детский омбудсмен отметила важность прививать любовь к родному краю с самого раннего детства

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева, воспитание чувства любви к родному краю должно начинаться с раннего детского возраста, отметив важность работы, проводимой в этом направлении.- Сегодня работала в Энгельсском районе, завтра поеду в Вольский район, в понедельник - в Ершовский, во вторник - в Петровский, в пятницу - в Красноармейский. На всех территориях провожу встречи с жителями, рассматриваю обращения граждан, знакомлюсь с учреждениями для детей, оказываю помощь в восстановлении в родительских правах – это всё моя работа.Из практики понимаю, что любовь к семье, родному краю, как и чувство патриотизма необходимо воспитывать в ребенке с раннего возраста.Историю родного края уже с этого сентября изучают в школе наши дети, которым важно знать свои корни.На «Разговорах о важном», основные темы которых связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России, классных часах, родительских собраниях важно транслировать традиционные российские ценности: единство народов, приверженность к справедливости и милосердию, любовь к семье и детям, патриотизм и преданность Родине, в том числе и малой Родине – это основополагающие для россиян ценности, которые закладывались столетиями.Это отметил и наш Губернатор Роман Бусаргин, отвечая на вопросы Прямой линии.В плане работы Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка - много патриотических мероприятий, на которых детям понятным языком расскажут об истории родного края, развитии нашей любимой Саратовской области. Ведь порой, устремляясь в другие регионы, ребята не знают о том спектре творческих и профессиональных возможностей, которые предлагает родной край, постоянно развивающийся и во многом не уступающий другим регионам нашей страны, - отметила Юлия Васильева.