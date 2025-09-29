29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
16:30 | 29 сентября
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу
15:49 | 29 сентября
Жители Молодежного ждут строительства школы
15:30 | 29 сентября
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование
14:30 | 29 сентября
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками
13:30 | 29 сентября
Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области
12:30 | 29 сентября
Денис Князев — победитель первенства России по биатлону
12:30 | 29 сентября
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов
11:30 | 29 сентября
В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»
10:54 | 29 сентября
В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Детский омбудсмен отметила важность прививать любовь к родному краю с самого раннего детства

Методические рекомендации по изучению в школах региона истории Саратовской области и города Саратова, в том числе в разрезе современного развития будут даны в ближайшее время профильному министерству. Об этом в ходе состоявшейся прямой линии заявил губернатор Роман Бусаргин.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева, воспитание чувства любви к родному краю должно начинаться с раннего детского возраста, отметив важность работы, проводимой в этом направлении.

- Сегодня работала в Энгельсском районе, завтра поеду в Вольский район, в понедельник - в Ершовский, во вторник - в Петровский, в пятницу - в Красноармейский. На всех территориях провожу встречи с жителями, рассматриваю обращения граждан, знакомлюсь с учреждениями для детей, оказываю помощь в восстановлении в родительских правах – это всё моя работа.

Из практики понимаю, что любовь к семье, родному краю, как и чувство патриотизма необходимо воспитывать в ребенке с раннего возраста.

Историю родного края уже с этого сентября изучают в школе наши дети, которым важно знать свои корни.

На «Разговорах о важном», основные темы которых связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России, классных часах, родительских собраниях важно транслировать традиционные российские ценности: единство народов, приверженность к справедливости и милосердию, любовь к семье и детям, патриотизм и преданность Родине, в том числе и малой Родине – это основополагающие для россиян ценности, которые закладывались столетиями.

Это отметил и наш Губернатор Роман Бусаргин, отвечая на вопросы Прямой линии.

В плане работы Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка - много патриотических мероприятий, на которых детям понятным языком расскажут об истории родного края, развитии нашей любимой Саратовской области. Ведь порой, устремляясь в другие регионы, ребята не знают о том спектре творческих и профессиональных возможностей, которые предлагает родной край, постоянно развивающийся и во многом не уступающий другим регионам нашей страны, - отметила Юлия Васильева.