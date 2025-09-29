29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
09:00 | 29 сентября
Пенсионеры из Базарно-Карабулакского района нашли новое применение палочкам для мороженого
07:21 | 29 сентября
Ежегодный форум «Серебряный возраст» собрал более 100 волонтеров со всей области
07:20 | 29 сентября
В Саратовской области арестовали более 2000 единиц немаркированной табачной продукции
14:00 | 28 сентября
Жители поселка Молодежный выражают поддержку строительству новой школы
12:16 | 28 сентября
Воспитанники школы №43 имени В.Ф. Маргелова совершили парашютные прыжки – в небо вместе с родителями!»
15:30 | 27 сентября
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
Ежегодный форум «Серебряный возраст» собрал более 100 волонтеров со всей области

Ежегодный форум «Серебряный возраст» собрал более 100 волонтеров со всей области


В преддверии Международного дня пожилых людей в оздоровительном центре «Ровесник» Марксовского района состоялся ежегодный форум «Серебряный возраст».

Участниками стали «серебряные» волонтеры со всех районов, внесшие весомый вклад в развитие области.

За три дня более 100 добровольцев смогли прожить массу незабываемых моментов, поучаствовать в различных активностях, пообщаться с единомышленниками и наметить планы на будущее.

Организаторы предусмотрели разнообразные активности для участников: спортивно-оздоровительные мероприятия, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, литературную гостиную, концертные программы, торжественное чествование семейных пар-долгожителей, фотосессии и многое другое.

На центральной площадке «Ровесника» состоялся флешмоб «Россия» в поддержку участников специальной военной операции. А представители «Боевого братства» в фойе главного корпуса лагеря развернули свою экспозицию. Гуманитарную помощь, которую привезли волонтеры, они в ближайшем будущем доставят в зону СВО.

«Очень хорошая организация, мы всем довольны. Даже прохладная погода не смогла испортить нам настроение. Спорт, творчество, развлечения – каждый мог подобрать себе активности. Мы пообщались с добровольцами из других районов, поделились опытом, просто поговорили. А это для старшего поколения очень важно», – поделилась впечатлениями Галина Анатольевна Кирик из Гагаринского района, посетившая фестиваль впервые.

«Впервые проект «Серебряный возраст» прошел в 2014 году. Сейчас он является для Саратовской области хорошей традицией и позволяет единомышленникам быть активными и сохранять бодрость и интерес к жизни. Мы поддерживаем наших старших во всех начинаниях, в комплексных центрах соцобслуживания для пенсионеров работают различные социальные технологии. Так, например, большой популярностью пользуется социальный туризм, позволяющий представителям старшего поколения познакомиться с удивительными уголками родного края. Напомним, 1 октября – День пожилого человека. Во всех районах области будут работать различные площадки, в том числе и в городе Саратове. В них смогут принять участие все желающие», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты.