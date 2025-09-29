Ежегодный форум «Серебряный возраст» собрал более 100 волонтеров со всей области

просмотров: 70

В преддверии Международного дня пожилых людей в оздоровительном центре «Ровесник» Марксовского района состоялся ежегодный форум «Серебряный возраст».Участниками стали «серебряные» волонтеры со всех районов, внесшие весомый вклад в развитие области.За три дня более 100 добровольцев смогли прожить массу незабываемых моментов, поучаствовать в различных активностях, пообщаться с единомышленниками и наметить планы на будущее.Организаторы предусмотрели разнообразные активности для участников: спортивно-оздоровительные мероприятия, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, литературную гостиную, концертные программы, торжественное чествование семейных пар-долгожителей, фотосессии и многое другое.На центральной площадке «Ровесника» состоялся флешмоб «Россия» в поддержку участников специальной военной операции. А представители «Боевого братства» в фойе главного корпуса лагеря развернули свою экспозицию. Гуманитарную помощь, которую привезли волонтеры, они в ближайшем будущем доставят в зону СВО.«Очень хорошая организация, мы всем довольны. Даже прохладная погода не смогла испортить нам настроение. Спорт, творчество, развлечения – каждый мог подобрать себе активности. Мы пообщались с добровольцами из других районов, поделились опытом, просто поговорили. А это для старшего поколения очень важно», – поделилась впечатлениями Галина Анатольевна Кирик из Гагаринского района, посетившая фестиваль впервые.«Впервые проект «Серебряный возраст» прошел в 2014 году. Сейчас он является для Саратовской области хорошей традицией и позволяет единомышленникам быть активными и сохранять бодрость и интерес к жизни. Мы поддерживаем наших старших во всех начинаниях, в комплексных центрах соцобслуживания для пенсионеров работают различные социальные технологии. Так, например, большой популярностью пользуется социальный туризм, позволяющий представителям старшего поколения познакомиться с удивительными уголками родного края. Напомним, 1 октября – День пожилого человека. Во всех районах области будут работать различные площадки, в том числе и в городе Саратове. В них смогут принять участие все желающие», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты.