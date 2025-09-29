В Саратовской области арестовали более 2000 единиц немаркированной табачной продукции

просмотров: 91

Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области.Мероприятие провел заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.Одним из вопросов для обсуждения стала ситуация на розничном рынке никотиносодержащей продукции. Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Николай Павлов сообщил о проведении 159 проверок табачной продукции в первом полугодии 2025 года.За это время специалисты обследовали более 7 тысяч единиц продукции: сигарет, сигар, изделий с нагреваемым табаком, электронных устройств и т.д.Выяснилось, что более 4,5 тысяч единиц товаров реализовывались с нарушениями правил маркировки. 2224 таких изделия были арестованы.