В Саратовской области арестовали более 2000 единиц немаркированной табачной продукции

Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области.

Мероприятие провел заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Одним из вопросов для обсуждения стала ситуация на розничном рынке никотиносодержащей продукции. Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Николай Павлов сообщил о проведении 159 проверок табачной продукции в первом полугодии 2025 года.

За это время специалисты обследовали более 7 тысяч единиц продукции: сигарет, сигар, изделий с нагреваемым табаком, электронных устройств и т.д.

Выяснилось, что более 4,5 тысяч единиц товаров реализовывались с нарушениями правил маркировки. 2224 таких изделия были арестованы.