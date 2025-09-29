29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу

Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу


В Сочи завершилось первенство России по микрофутзалу, где Саратовскую область представила команда «Лидер» из города Пугачева.

Целая неделя напряженных игр и красивых голов. Команде из Пугачева удалось одержать победу во всех матчах первенства.

В финальном матче в борьбе за золото соперником футболистов стала команда «Янтарь 93» из Санкт-Петербурга. Счет на табло 2:1 в пользу нашей команды.

Команда «Лидер» стала обладателем заслуженных золотых наград первенства России по микрофутзалу в возрастной категории 2012/2011г.р, а тренер команды Таги Тагиев удостоен звания «Лучший тренер» по итогам турнира.