29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
16:30 | 29 сентября
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу
15:49 | 29 сентября
Жители Молодежного ждут строительства школы
15:30 | 29 сентября
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование
14:30 | 29 сентября
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками
13:30 | 29 сентября
Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области
12:30 | 29 сентября
Денис Князев — победитель первенства России по биатлону
12:30 | 29 сентября
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов
11:30 | 29 сентября
В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»
10:54 | 29 сентября
В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование

Новости
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование


В Саратовской области продолжается установка локальных очистных сооружений в школах и детских садах по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Так, в Энгельсском районе новое водоочистное оборудование появилось в образовательном центре №3 села Липовка и образовательном центре №4 села Подстепное, в эти учебные заведения также ходят дети и расположенных рядом сел. Теперь порядка 200 школьников смогут пить нормальную чистую воду во время образовательного процесса.

В Саратове локальные очистные сооружения установили в детском саду №236 «Лукоморье», а на станции Тарханы - в детском саду «Малышок», в них занимаются более 250 ребят.

«В этом года благодаря региональной программе локальные очистные сооружения установят в 39 школах и детских садах 9 районов, а также в Саратове. По данным на сегодняшний день, большая часть работ уже завершена. В прошлом году удалось улучшить качество воды для 3500 обучающихся», - рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.