В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование

просмотров: 50

В Саратовской области продолжается установка локальных очистных сооружений в школах и детских садах по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Так, в Энгельсском районе новое водоочистное оборудование появилось в образовательном центре №3 села Липовка и образовательном центре №4 села Подстепное, в эти учебные заведения также ходят дети и расположенных рядом сел. Теперь порядка 200 школьников смогут пить нормальную чистую воду во время образовательного процесса.В Саратове локальные очистные сооружения установили в детском саду №236 «Лукоморье», а на станции Тарханы - в детском саду «Малышок», в них занимаются более 250 ребят.«В этом года благодаря региональной программе локальные очистные сооружения установят в 39 школах и детских садах 9 районов, а также в Саратове. По данным на сегодняшний день, большая часть работ уже завершена. В прошлом году удалось улучшить качество воды для 3500 обучающихся», - рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.