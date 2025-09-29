Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области

29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
«Серебряные» волонтеры Тамбовской области с радушным гостеприимством встретили волонтеров комплексного центра социального обслуживания населения Романовского района.

В рамках встречи для гостей состоялись экскурсия и презентационный мастер-класс, в ходе которого романовские волонтеры освоили новый метод плетения маскировочных сетей.

«Такие встречи – это, прежде всего, обмен опытом, знакомство с деятельностью коллег других регионов. Кроме того, именно на таких мероприятиях, рождаются новые идеи, которые позже перерастают в проекты», - отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения Романовского района Светлана Хохлова.

По словам старших, встреча стала отличной возможностью для общения и знакомства с волонтерской деятельностью коллег из другой области. Романовские пенсионеры поблагодарили организаторов за продуктивность поездки, положительные эмоции и яркие впечатления.

Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.