Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов

В областном Правительстве состоялось заседание постоянной рабочей группы по делам казачества.Заместитель председателя рабочей группы, и.о. министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, подводя предварительные итоги совместной работы органов власти и казачьих обществ по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, отметил устойчивую динамику развития казачьего движения в регионе. Три казачьих общества в текущем году получили субсидии в размере 3 млн. рублей на осуществление деятельности по несению службы в сфере охраны общественного порядка.Грантовую поддержку в рамках областного конкурса социальных проектов в текущем году получили семь казачьих обществ и Центр казачьей культуры. Общий объем финансовой поддержки составил более 5,6 млн. рублей.На системной основе проводится работа по внесению казачьих обществ в Государственный реестр. На данный момент уже 7 казачьих обществ получили статус реестровых.Большое внимание уделяется работе с молодежью и повышению квалификации. Впервые в регионе прошел двухдневный семинар с участием спикера Первого казачьего университета, а также региональный форум «Казачья молодежь» в Александрово-Гайском районе. На территории области успешно работают военно-патриотические и спортивные казачьи клубы, проводятся масштабные межрегиональные мероприятия по сохранению и развитию казачьей культуры – фестивали Баталица», «Казачий Вар – Шермиции», «Казачий разгуляй на Хопре».Заместитель начальника Управления Минюста России по Саратовской области Ирина Нечаева отметила важность своевременной работы по внесению казачьих обществ в Государственный реестр и рассказала об основных этапах и предъявляемых требованиях к этой работе. Атаману Саратовского городского казачьего общества Сергею Фролову был вручен сертификат о внесении общества в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.Заместитель министра образования области Никита Вдовин рассказал о возможности интеграции казачьего компонента в систему среднего образования.В заседании рабочей группы принял участие слушатель региональной программы «Наши Герои» Даниил Янклович, который проходит стажировку в министерстве внутренней политики и общественных отношений области.«С большим интересом принял участие в заседании постоянной рабочей группы по делам казачества. Удалось получить комплексное представление о саратовском казачестве и поддержке, которое оказывается казачьему движению в регионе. Субсидии на несение службы, выделение грантов на реализацию социально значимых проектов, деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитие казачьей культуры – все это является прочной основой для развития казачества на территории области», - отметил Даниил Янклович.