29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
16:30 | 29 сентября
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу
15:49 | 29 сентября
Жители Молодежного ждут строительства школы
15:30 | 29 сентября
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование
14:30 | 29 сентября
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками
13:30 | 29 сентября
Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области
12:30 | 29 сентября
Денис Князев — победитель первенства России по биатлону
12:30 | 29 сентября
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов
11:30 | 29 сентября
В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»
10:54 | 29 сентября
В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов

Новости
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов


В областном Правительстве состоялось заседание постоянной рабочей группы по делам казачества.

Заместитель председателя рабочей группы, и.о. министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, подводя предварительные итоги совместной работы органов власти и казачьих обществ по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, отметил устойчивую динамику развития казачьего движения в регионе. Три казачьих общества в текущем году получили субсидии в размере 3 млн. рублей на осуществление деятельности по несению службы в сфере охраны общественного порядка.

Грантовую поддержку в рамках областного конкурса социальных проектов в текущем году получили семь казачьих обществ и Центр казачьей культуры. Общий объем финансовой поддержки составил более 5,6 млн. рублей.

На системной основе проводится работа по внесению казачьих обществ в Государственный реестр. На данный момент уже 7 казачьих обществ получили статус реестровых.

Большое внимание уделяется работе с молодежью и повышению квалификации. Впервые в регионе прошел двухдневный семинар с участием спикера Первого казачьего университета, а также региональный форум «Казачья молодежь» в Александрово-Гайском районе. На территории области успешно работают военно-патриотические и спортивные казачьи клубы, проводятся масштабные межрегиональные мероприятия по сохранению и развитию казачьей культуры – фестивали Баталица», «Казачий Вар – Шермиции», «Казачий разгуляй на Хопре».

Заместитель начальника Управления Минюста России по Саратовской области Ирина Нечаева отметила важность своевременной работы по внесению казачьих обществ в Государственный реестр и рассказала об основных этапах и предъявляемых требованиях к этой работе. Атаману Саратовского городского казачьего общества Сергею Фролову был вручен сертификат о внесении общества в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.

Заместитель министра образования области Никита Вдовин рассказал о возможности интеграции казачьего компонента в систему среднего образования.

В заседании рабочей группы принял участие слушатель региональной программы «Наши Герои» Даниил Янклович, который проходит стажировку в министерстве внутренней политики и общественных отношений области.

«С большим интересом принял участие в заседании постоянной рабочей группы по делам казачества. Удалось получить комплексное представление о саратовском казачестве и поддержке, которое оказывается казачьему движению в регионе. Субсидии на несение службы, выделение грантов на реализацию социально значимых проектов, деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитие казачьей культуры – все это является прочной основой для развития казачества на территории области», - отметил Даниил Янклович.