В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»

Осенний сезон проекта «Водорослям крышка» в Саратовской области завершился.

Общими усилиями жителей региона собрано и отправлено на переработку 14 780 кг крышек. Из них 11 462 кг собрали самые активные участники проекта — дети.

Средства, вырученные от реализации пластика, направят на закупку мальков травоядных видов рыб, таких как толстолобик, сазан и белый амур, для последующего их выпуска в реку Волгу. Данные виды рыб выполняют важную функцию естественной фильтрации воды, устраняя патогенные сине-зеленые водоросли.

«Жители области активно участвуют в экологической акции «Водорослям крышка», направленной на раздельный сбор и сохранение биоразнообразия. Участие нашего региона в этом экологическом мероприятии помогает в оздоровлении реки Волга, что является одним из приоритетных направлений реализации национального проекта «Экологическое благополучие», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.