Фестиваль мордовской культуры в Оркино прошел в межрегиональном формате

В селе Оркино Петровского района прошел фестиваль мордовской культуры «Шумбрат, ялгат!».Участниками фестиваля стали вокальные и хореографические коллективы из районов Саратовской области, а также из Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областей. По традиции гостями мероприятия стали руководители различных национально-культурных организаций области.Исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов зачитал приветственный адрес Губернатора области Романа Бусаргина.«Это событие является ярким символом единства народов, проживающих на саратовской земле. «Шумбрат» олицетворяет собой богатую культуру и обычаи, передаваемые из поколения в поколения. Ежегодно этот праздник дает нам возможность ощутить всю красоту и самобытность мордовского народа, прикоснуться к его истории и духовным ценностям», - отмечается в приветственном адресе.Благодарственными письмами Губернатора области за большой личный вклад в сохранение межнационального мира и согласия на территории Саратовской области были награждены работники учреждений культуры области и члены мордовского национально-культурного центра «Шумбрат».По сложившийся традиции гостей встречали девушки в национальных костюмах с хлебом-солью и мордовскими национальными угощениями. На территории местного Центра мордовской культуры были организованы презентационные площадки муниципальных районов области, выставка декоративно-прикладного творчества, палаты ремесел.В рамках проведения мероприятия почетные гости возложили цветы к памятнику «Воинам землякам» и посетили местный музей истории специальной военной операции, который создали активные члены мордовской организации «Шумбрат» и жители.Гостям и участникам фестиваля были представлены мастер-классы по изготовлению сувениров, спортивные и игровые площадки. Все желающие могли попробовать традиционные блюда национальной мордовской кухни. Кульминацией фестиваля стал концерт мордовских творческих коллективов.