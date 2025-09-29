29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
09:00 | 29 сентября
Пенсионеры из Базарно-Карабулакского района нашли новое применение палочкам для мороженого
07:21 | 29 сентября
Ежегодный форум «Серебряный возраст» собрал более 100 волонтеров со всей области
07:20 | 29 сентября
В Саратовской области арестовали более 2000 единиц немаркированной табачной продукции
14:00 | 28 сентября
Жители поселка Молодежный выражают поддержку строительству новой школы
12:16 | 28 сентября
Воспитанники школы №43 имени В.Ф. Маргелова совершили парашютные прыжки – в небо вместе с родителями!»
15:30 | 27 сентября
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
Пенсионеры из Базарно-Карабулакского района нашли новое применение палочкам для мороженого

Пенсионеры из Базарно-Карабулакского района нашли новое применение палочкам для мороженого


В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района прошло занятие по изготовлению вазы для фруктов из палочек для мороженого.

Специалист учреждения провела инструктаж, рассказала о различных техниках склеивания и способах декорирования.

Каждый старался придать своей вазе индивидуальный стиль, используя разные узоры и декоративные элементы. Изделия ручной работы стали не только украшением интерьера, но и практичными предметами для хранения фруктов и сладостей.

Напомним, работа социальной технологии «Творческая мастерская «Доброцентр» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».