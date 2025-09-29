Пенсионеры из Базарно-Карабулакского района нашли новое применение палочкам для мороженого
В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района прошло занятие по изготовлению вазы для фруктов из палочек для мороженого.
Специалист учреждения провела инструктаж, рассказала о различных техниках склеивания и способах декорирования.
Каждый старался придать своей вазе индивидуальный стиль, используя разные узоры и декоративные элементы. Изделия ручной работы стали не только украшением интерьера, но и практичными предметами для хранения фруктов и сладостей.
Напомним, работа социальной технологии «Творческая мастерская «Доброцентр» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».