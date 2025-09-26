В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта

просмотров: 104

На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Викторовича Бусаргина о выделении дополнительных средств для выплаты премий тренерам за победу в турнире по дворовому футболу на Кубок Губернатора.В этом году турнир объединил более 170 команд со всех районов области. В финале за победу боролись как юноши, так и девушки. Тренеры на местах ведут огромную работу с юными футболистами, и дополнительное денежное вознаграждение станет для них важным стимулом.«Поддержка дворового спорта — это стратегическая задача. Чем больше детей будут вовлечены в спорт с ранних лет, тем крепче будет наше общество. Когда дети начинают заниматься спортом во дворах, они делают шаг к активному образу жизни, правильным привычкам и будущим победам. Наша задача — создавать для этого все условия»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.Данное решение получило отклик и среди тренеров дворовых команд.«Дворовый спорт — это первый шаг ребят в большой футбол. Мы формируем командный дух, характер, дружбу. Для нас безусловно приятно, что труд оценен. Уверен, данное решение придаст дополнительный импульс в развитии и привлечет в борьбу за медали Кубка и молодых тренеров», — отметил тренер команды-победительницы турнира из Балтайского района Вадим Захаров.