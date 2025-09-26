26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Викторовича Бусаргина о выделении дополнительных средств для выплаты премий тренерам за победу в турнире по дворовому футболу на Кубок Губернатора.

В этом году турнир объединил более 170 команд со всех районов области. В финале за победу боролись как юноши, так и девушки. Тренеры на местах ведут огромную работу с юными футболистами, и дополнительное денежное вознаграждение станет для них важным стимулом.

«Поддержка дворового спорта — это стратегическая задача. Чем больше детей будут вовлечены в спорт с ранних лет, тем крепче будет наше общество. Когда дети начинают заниматься спортом во дворах, они делают шаг к активному образу жизни, правильным привычкам и будущим победам. Наша задача — создавать для этого все условия»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.

Данное решение получило отклик и среди тренеров дворовых команд.

«Дворовый спорт — это первый шаг ребят в большой футбол. Мы формируем командный дух, характер, дружбу. Для нас безусловно приятно, что труд оценен. Уверен, данное решение придаст дополнительный импульс в развитии и привлечет в борьбу за медали Кубка и молодых тренеров», — отметил тренер команды-победительницы турнира из Балтайского района Вадим Захаров.