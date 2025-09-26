Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях

просмотров: 17

Стажировки у наставников, которыми стали представители Правительства области, главы муниципальных районов, руководители промышленных предприятий, в настоящее время проходят 50 финалистов программы.Участник программы Сергей Стулов, у которого наставником является вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов, на этой неделе посетил заседание Саратовской областной Думы и познакомился с работой Центра управления регионом.Как отметил Сергей Стулов, стажировки являются для него инструментом, который позволяет своими глазами увидеть те процессы, которые оказывают прямое влияние на жизнь жителей региона.В Центре управления регионом Саратовской области участник программы ознакомился с деятельностью ведомства и различными направлениями: информационным блоком, блоком обратной связи и аналитики.«Система, которая в настоящее время выстроена для обратной связи с жителями региона в социальных сетях, позволяет максимально оперативно реагировать на обращения. Важно, что в нее включены все министерства и ведомства, что позволяет профессионально отрабатывать поступающие вопросы, многие из которых не просто решаются, а решаются очень оперативно», – отметил Сергей.Секретариат вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области М.И.Орлова