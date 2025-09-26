Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
В Саратовской области продолжаются стажировки участников региональной программы «Наши герои». Напомним, программа для участников специальной военной операции реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента Владимира Путина «Время героев».
Стажировки у наставников, которыми стали представители Правительства области, главы муниципальных районов, руководители промышленных предприятий, в настоящее время проходят 50 финалистов программы.
Участник программы Сергей Стулов, у которого наставником является вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов, на этой неделе посетил заседание Саратовской областной Думы и познакомился с работой Центра управления регионом.
Как отметил Сергей Стулов, стажировки являются для него инструментом, который позволяет своими глазами увидеть те процессы, которые оказывают прямое влияние на жизнь жителей региона.
В Центре управления регионом Саратовской области участник программы ознакомился с деятельностью ведомства и различными направлениями: информационным блоком, блоком обратной связи и аналитики.
«Система, которая в настоящее время выстроена для обратной связи с жителями региона в социальных сетях, позволяет максимально оперативно реагировать на обращения. Важно, что в нее включены все министерства и ведомства, что позволяет профессионально отрабатывать поступающие вопросы, многие из которых не просто решаются, а решаются очень оперативно», – отметил Сергей.
Секретариат вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области М.И.Орлова