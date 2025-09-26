26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях

Новости

В Саратовской области продолжаются стажировки участников региональной программы «Наши герои». Напомним, программа для участников специальной военной операции реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента Владимира Путина «Время героев».



Стажировки у наставников, которыми стали представители Правительства области, главы муниципальных районов, руководители промышленных предприятий, в настоящее время проходят 50 финалистов программы.

Участник программы Сергей Стулов, у которого наставником является вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов, на этой неделе посетил заседание Саратовской областной Думы и познакомился с работой Центра управления регионом.

Как отметил Сергей Стулов, стажировки являются для него инструментом, который позволяет своими глазами увидеть те процессы, которые оказывают прямое влияние на жизнь жителей региона.

В Центре управления регионом Саратовской области участник программы ознакомился с деятельностью ведомства и различными направлениями: информационным блоком, блоком обратной связи и аналитики.

«Система, которая в настоящее время выстроена для обратной связи с жителями региона в социальных сетях, позволяет максимально оперативно реагировать на обращения. Важно, что в нее включены все министерства и ведомства, что позволяет профессионально отрабатывать поступающие вопросы, многие из которых не просто решаются, а решаются очень оперативно», – отметил Сергей.

Секретариат вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области М.И.Орлова