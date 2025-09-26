Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде

26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Делегация Саратовской области во главе с заместителем Председателя Правительства Саратовской области - министром сельского хозяйства Романом Ковальским и министром природных ресурсов и экологии Саратовской области Константином Дорониным принимает участие в форуме «Леса России». Он проходит с 24 по 25 сентября в Нижнем Новгороде.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников на открытии Всероссийского совещания коснулся вопросов изменения в лесном законодательстве, рассказал о новшествах в сфере лесного семеноводства, а также финансирования лесного хозяйства и многом другом.

Он также отметил, что в России по традиции высаживают больше деревьев, чем вырубают. В этом году в стране восстановят леса на площади 1,3 млн га.

В нашем регионе работы по лесовосстановлению ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».

«Саратовская область постоянно прирастает новыми лесами. Благодаря самоотверженному труду лесоводов и по поручению губернатора области Романа Бусаргина их площадь ежегодно увеличивается на 4 тысячи гектаров. В лесном фонде появляются молодые сосны, дубы, ясени и акации. В этом году за счет средств федерального бюджета высадят леса на площади 469,7 га, за счет средств областного бюджета - 1 766 га, в рамках «компенсационных» обязательств за счет средств лесопользователей – 1 764,3 га. Благодаря поддержке Рослесхоза Саратовская область является лидером в ПФО по объему созданных лесов за счет переноса «компенсационных» обязательств из других регионов России. Задача по увеличению лесов в регионе выполняется в полном объеме», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.