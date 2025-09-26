За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи

просмотров: 104

Система «Инцидент Менеджмент» анализирует социальные сети ВКонтакте и Одноклассники и фиксирует комментарии от граждан, содержащие беспокоящие их проблемы. Это позволяет органам власти оперативно реагировать на сигналы граждан в сети Интернет.В 3 квартале 2025 года в министерство цифрового развития и связи области через соцсети поступило 216 сообщений от жителей. Их вопросы касались работы сотовой связи и мобильного Интернета, развития связи и телевидения в регионе.Наиболее популярные вопросы – о качестве связи и сигнала мобильного Интернета в периоды его ограничения. Специалистами министерства были даны разъяснения о том, что для жителей созданы общедоступные точки доступа Wi-Fi, к которым существует возможность подключиться, авторизовавшись с помощью мобильного телефона. Они организованы в местах скопления людей, а также по решению организаций (банковские отделения, торговые центры, кафе и рестораны, магазины, гостиницы и т. п.). Карта таких точек доступна в приложении 2ГИС, даже при отсутствии мобильного Интернета - офлайн.Кроме того, поступали вопросы и об отсутствии сотовой связи и мобильного Интернета в отдаленных населенных пунктах Саратовской области. В настоящий момент как раз проходит Всероссийское онлайн-голосование по выбору населенных пунктов, в которых в 2026 году будут размещены базовые станции сотовой связи в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства.