26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
16:00 | 26 сентября
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Система «Инцидент Менеджмент» анализирует социальные сети ВКонтакте и Одноклассники и фиксирует комментарии от граждан, содержащие беспокоящие их проблемы. Это позволяет органам власти оперативно реагировать на сигналы граждан в сети Интернет.

В 3 квартале 2025 года в министерство цифрового развития и связи области через соцсети поступило 216 сообщений от жителей. Их вопросы касались работы сотовой связи и мобильного Интернета, развития связи и телевидения в регионе.

Наиболее популярные вопросы – о качестве связи и сигнала мобильного Интернета в периоды его ограничения. Специалистами министерства были даны разъяснения о том, что для жителей созданы общедоступные точки доступа Wi-Fi, к которым существует возможность подключиться, авторизовавшись с помощью мобильного телефона. Они организованы в местах скопления людей, а также по решению организаций (банковские отделения, торговые центры, кафе и рестораны, магазины, гостиницы и т. п.). Карта таких точек доступна в приложении 2ГИС, даже при отсутствии мобильного Интернета - офлайн.

Кроме того, поступали вопросы и об отсутствии сотовой связи и мобильного Интернета в отдаленных населенных пунктах Саратовской области. В настоящий момент как раз проходит Всероссийское онлайн-голосование по выбору населенных пунктов, в которых в 2026 году будут размещены базовые станции сотовой связи в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства.