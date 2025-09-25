Три инвестиционных предложения Саратовской области размещены на федеральной платформе

просмотров: 64

Саратовская область расширила свое присутствие на федеральной Инвестиционной карте, разместив три новых перспективных предложения для инвесторов. Общий объем запрашиваемых инвестиций по проектам оценивается в 8,5 миллиардов рублей. Размещение проектов на федеральной платформе значительно увеличивает их видимость для широкого круга российских инвесторов.Так, инвесторам предлагается организовать производство напитков в Балтайском районе, построить многофункциональный туристический комплекс в Саратове и зерновой терминал в Марксовском районе.«Инвестиционное предложение — это публичная оферта со стороны региона или компании, адресованная потенциальным инвесторам. Оно содержит всю необходимую информацию о проекте: его суть, стоимость, сроки реализации, характеристики объектов. Цель такого предложения — привлечь партнеров, готовых предоставить финансирование для реализации проекта», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.Все новые предложения от Саратовской области находятся на прединвестиционной стадии. На странице каждого проекта на Инвесткарте можно напрямую подать заявку для связи с представителями региона.