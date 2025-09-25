Три инвестиционных предложения Саратовской области размещены на федеральной платформе
Саратовская область расширила свое присутствие на федеральной Инвестиционной карте, разместив три новых перспективных предложения для инвесторов. Общий объем запрашиваемых инвестиций по проектам оценивается в 8,5 миллиардов рублей. Размещение проектов на федеральной платформе значительно увеличивает их видимость для широкого круга российских инвесторов.
Так, инвесторам предлагается организовать производство напитков в Балтайском районе, построить многофункциональный туристический комплекс в Саратове и зерновой терминал в Марксовском районе.
«Инвестиционное предложение — это публичная оферта со стороны региона или компании, адресованная потенциальным инвесторам. Оно содержит всю необходимую информацию о проекте: его суть, стоимость, сроки реализации, характеристики объектов. Цель такого предложения — привлечь партнеров, готовых предоставить финансирование для реализации проекта», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Все новые предложения от Саратовской области находятся на прединвестиционной стадии. На странице каждого проекта на Инвесткарте можно напрямую подать заявку для связи с представителями региона.