Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ

В Витязево с 18 по 21 сентября прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ, которые объединили более 1000 участников из 40 регионов. С 20 по 23 сентября состоялся Кубок России, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов.На Всероссийских соревнованиях саратовские спортсмены завоевали 13 медалей разного достоинства: 5 — золотых, 6 — серебряных, 2 — бронзовых.На Кубке России в копилке наших спортсменах золотая и серебряная медали.